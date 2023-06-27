موزع سينمائي: كريم عبد العزيز هو الحصان الرابح في موسم عيد الأضحى

قال صفوت الهلباوى نائب التوزيع في شركة «دولار فيلم»، إن موسم عيد الأضحى السينمائي 2023 يستحق اسم «موسم الكبار»، على حد تعبيره، موضحا: «يشهد الموسم الحالي مشاركة 4 أفلام كبيرة سواء على مستوى الميزانية أو النجوم».

وتابع الهلباوي في تصريحات لـ «الوطن»: «كريم عبد العزيز هو الحصان الرابح في الموسم السينمائي، فهو نجم كبير وأفلامه ينتظرها الجمهور وهي مرتبطة بالمواسم السينمائية الكبيرة وتحقق دائما إيرادات مرتفعة، ويواصل أمير كرارة التحليق في سماء الأكشن بعد عدد من التجارب الناجحة، ويتعاون في (البعبع) مع فريق عمل مميز».

صفوت الهلباوي: تامر حسني يحب تقديم المفاجآت للجمهور

وأضاف: «تامر حسني يحب تقديم مفاجآت للجمهور، وفي الموسم الحالي يخوض تجربة مختلفة خارج الصندوق من خلال تقديم أول فيلم عن بطل خارق في السينما المصرية، ولكنه يواجه تحديا فيما يتعلق بجودة الفنيات في الفيلم إذا تم تنفيذها بشكل جيد سوف يحقق نجاحا كبيرا، ولكن إن لم تنفذ بحرفية لن تحقق النجاح المرجو، ولكن تختلف الرؤية بالنسبة لـ (مستر إكس)، فالفيلم قد يواجه صعوبة في الصمود بشباك الإيرادات أمام كريم عبد العزيز وأمير كرارة».

وأكد نائب التوزيع في شركة «دولار فيلم» أن اسم النجم هو الجاذب الأول لجمهور السينما، على سبيل المثال تامر حسني لديه ملايين المتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما ينعكس على إقبال الجمهور على الفيلم، وكريم عبد العزيز ممثل ناجح قدم أفلام يشاهدها كل أفراد الأسرة.

صفوت الهلباوي: أفلام جديدة تنتظر الجمهور بعد موسم عيد الأضحى

وأوضح صفوت الهلباوي أن تقلص عدد الأفلام المشاركة في موسم عيد الأضحى لـ 4 أفلام مقارنة بموسم عيد الفطر -7 أفلام- ليس له مدلول سلبي أو يعكس تراجعا في الصناعة: «يطلق على موسم عيد الأضحى موسم النجوم الكبار خاصة أنه يتزامن مع موسم الصيف حيث من المقرر أن تشهد الفترة المقبلة طرح أكثر من فيلم في السينمات بعد عيد الأضحى من بينها فيلم للنجم محمد هنيدي».