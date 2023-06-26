تعرف على قصص أفلام عيد الأضحى قبل بداية المارثون السينمائي

«موسم الكبار» عنوان عريض يحمله موسم أفلام عيد الأضحى، تجارب مختلفة ما بين الكوميديا والأكشن والدراما الاجتماعية والفنتازيا تراهن على «عيدية» الجمهور المتعطش للسينما، 4 أفلام يغلب عليها التكلفة الإنتاجية المرتفعة ترسم ملامح الموسم السينمائي البارز يتصدّرها نجوم الصف الأول كريم عبد العزيز في «بيت الروبي»، تامر حسني بـ «تاج»، أمير كرارة بـ«البعبع» بالإضافة إلى أحمد فهمي بـ «مستر إكس».

افتتح فيلم «بيت الروبي» للمخرج بيتر ميمي موسم أفلام عيد الأضحى مبكرا قبل موعده بأيام، إذ راهن صناع الفيلم على الـ«دويتو» الفني الذي يجمع كريم عبدالعزيز وكريم محمود عبدالعزيز معا للمرة الأولى على تحقيق إيرادات، وبالفعل نجح الفيلم خلال 5 أيام في تصدر قائمة الإيرادات وحقق ما يقرب من 15 مليون جنيه، ويجمع الفيلم في بطولته نور اللبنانية، تارا عماد، ومحمد عبدالرحمن، بالإضافة إلى مصطفى أبو سريع وسارة عبدالرحمن.

وتتسع قائمة أفلام عيد الأضحى لتشمل فيلم «تاج» للمخرجة سارة وفيق، تأليف وبطولة تامر حسني، الذي يقدم للمرة الأولى في السينما المصرية شخصية بطل خارق، تبدأ أحداث الفيلم في مزيج ما بين الكوميديا والفنتازيا عندما يكتشف «تاج»، الذي يعمل كمدرس للموسيقى ويستعد للزوج من حبيبته، أنه يمتلك قوى خارقة في يوم عيد ميلاده، ولكنه لا يعرف مصدرها ويحاول توظيفها في خدمة الخير والبشر، ولكن الأمور تنقلب تماما عندما يظهر «هارون» شقيق «تاج» التوأم في حياته فجأة.

الثنائيات تسيطر على أفلام عيد الأضحى

أما فيلم «مستر إكس» تأليف وإخراج أحمد عبد الوهاب، ويعتبر العمل السينمائي الأول الذي يجمع الفنان أحمد فهمي وزوجته هنا الزاهد، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول شخص يمتلك شركة يقوم من خلال بتطليق الرجال من زوجاتهم والحفاظ على حقوقهم ولكن تتغير حياته عندما يتعرف على «طيبة» التي تقوم بدورها هنا الزاهد وتتغير حياته للأبد، ويشارك في البطولة مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا من بينهم محمد أنور، أوس أوس، بيومي فؤاد ورحاب الجمل، بجانب ضيوف الشرف : أكرم حسني، ريم مصطفى، عمرو يوسف ومصطفى خاطر

أمير كرارة يعود إلى السينما في موسم أفلام عيد الأضحى بـ «البعبع»

يعود أمير كرارة إلى السينما بجرعة كبيرة من الأكشن في فيلم «البعبع» مع المخرج حسن المنباوي في التعاون الثاني على التوالي بينهما بعد مسلسل «سوق الكانتو»، كما يشهد التعاون الأول ما بين «كرارة» وياسمين صبري، ويضم في بطولته: محمد عبد الرحمن، باسم سمرة، ومحمد أنور ومحمد عبدالعظيم، بالإضافة إلى الطفلين جان رامز وتيا.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا والأكشن حول المجرم «سلطان البعبع» الذي يقرر التوبة والابتعاد عن مجال الإجرام، وتقوده الصدفة إلى لقاء طبيبة صيدلانية تستعد للسفر إلى الخارج، ولكن تحدث مفاجأة تقلب الأمور رأسا على ليخوضا معا مغامرة خطيرة.