أفلام عيد الأضحى 2023.. فهمي وكرارة وتامر حسني يشعلون المنافسة

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق موسم أفلام عيد الأضحى 2023 الذي يشهد مشاركة عدد من الأفلام المميزة لعدد من النجوم، ومن بينهم الفنان أحمد فهمي وأمير كرارة وكذلك الفنان تامر حسني وسبقهم الفنان كريم عبد العزيز.

وبدأ الفنان كريم عبد العزيز موسم أفلام عيد الأضحى 2023 مبكرا بطرح فيلمه الجديد «بيت الروبي»، الذي يشارك فيه بجانب الفنان كريم محمود عبد العزيز، وبالفعل انطلق عرضه فى دور العرض السينمائية يوم 21 يونيو، ويشاركهم في العمل عدد آخر من الفنانين، منهم نور وتارا عماد ومحمد عبد الرحمن توتا وآخرين وهو من تأليف ريم القماش ومحمد الدباح وإخراج بيتر ميمي.

أفلام عيد الأضحى 2023

وخلال الأيام المقبلة ينطلق عدد آخر من الأفلام أولها فيلم البعبع، والذي يقدمه الفنان أمير كرارة بمشاركة عدد كبير من الفنانين، منهم ياسمين صبري ومحمد عبد الرحمن توتا وباسم سمرة ومحمد أنور وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي.

وينضم لها فيلم مستر إكس للفنان أحمد فهمي بجانب عدد كبير من الفنانين منهم هنا الزاهد ومحمد أنور وبيومي فؤاد ورحاب الجمل ومحمود حافظ وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف واخراج أحمد عبد الوهاب.

وهناك أيضا فيلم تاج الذي يقدمه الفنان تامر حسني فى موسم أفلام عيد الأضحى، وذلك بجانب عدد كبير من الفنانين منهم دينا الشربيني وهالة فاخر وعمرو عبد الجليل وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.