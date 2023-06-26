«موسم الكبار» 4 أفلام تتنافس على «عيدية» الجمهور في عيد الأضحى

«موسم الكبار»، عنوان عريض يحمله موسم عيد الأضحى السينمائى، تجارب مختلفة ما بين الكوميديا والأكشن والدراما الاجتماعية والفانتازيا تراهن على «عيدية» الجمهور المتعطش للسينما، 4 أفلام تغلب عليها التكلفة الإنتاجية المرتفعة، ترسم ملامح الموسم السينمائى البارز، ويتصدرها نجوم الصف الأول، وهم كريم عبدالعزيز بـ«بيت الروبى»، تامر حسنى بـ«تاج»، أمير كرارة بـ«البعبع»، بالإضافة إلى أحمد فهمى بـ«مستر إكس».

افتتح فيلم «بيت الروبى» للمخرج بيتر ميمى موسم عيد الأضحى مبكراً قبل موعده بأيام، حيث أصبح وجود كريم عبدالعزيز على الشاشة الذهبية طقساً سنوياً محبباً بالنسبة للجمهور بعد فترة طويلة من الغياب، وبعد تجربة ملحمية العام الماضى مع مروان حامد وأحمد مراد فى «كيرة والجن»، راهن صناع الفيلم على الـ«دويتو» الفنى الذى يجمع كريم عبدالعزيز وكريم محمود عبدالعزيز معاً للمرة الأولى على تحقيق إيرادات، وبالفعل نجح الفيلم خلال 5 أيام فى تصدر قائمة الإيرادات وحقق ما يقرب من 15 مليون جنيه، ويجمع الفيلم فى بطولته نور اللبنانية، تارا عماد، محمد عبدالرحمن، بالإضافة إلى مصطفى أبوسريع وسارة عبدالرحمن.

ووقع اختيار مؤلفى الفيلم محمد الدباح وريم القماش على موضوع حيوى ومهم يمس قطاعاً كبيراً من المشاهدين خلال السنوات الأخيرة، وهو تعاظم دور منصات التواصل الاجتماعى وتوغل تأثيرها الذى غلب فيه الجانب السلبى على الإيجابى، بجانب التطرق لعدد من القضايا المجتمعية، وذلك من خلال حياة «إبراهيم الروبى»، الذى يعيش حياة هادئة مع زوجته وأبنائه، وبالصدفة يجد نفسه «تريند» على منصات التواصل الاجتماعى ومؤثراً بالنسبة للمتابعين، ما يقلب حياته رأساً على عقب وتتغير معها حياة عائلة «الروبى».

كريم عبدالعزيز يناقش قضايا الـ«سوشيال» فى «بيت الروبى».. ويحقق 15 مليون جنيه فى 5 أيام

وكشف الفنان كريم عبدالعزيز أن موضوع الفيلم يدور فى إطار اجتماعى كوميدى ويناقش قضايا مهمة، على حد تعبيره، ما شجعه على تقديمه، خاصة بعد الأعمال السابقة التى قدمها فى السينما والتليفزيون وغلب عليها القالب الجاد ما بين «كيرة والجن» و«الاختيار»، بينما يستعد لمحطته المقبلة فى «الحشاشين» خلال موسم الدراما الرمضانية 2024.

ومن التجارب المختلفة، التى يراهن عليها الجمهور بقوة، فيلم «تاج» للمخرجة سارة وفيق، تأليف وبطولة تامر حسنى، الذى يقدم للمرة الأولى فى السينما المصرية شخصية بطل خارق، وهو الفيلم الذى وصفه تامر حسنى بـ«حلم الطفولة»، والذى كشف أن الفيلم تم تنفيذه دون الاستعانة بأى عنصر أجنبى ليكون مصرياً 100%، على حد تعبيره.

تبدأ أحداث الفيلم فى مزيج ما بين الكوميديا والفانتازيا عندما يكتشف «تاج»، الذى يعمل مدرساً للموسيقى ويستعد للزواج من حبيبته، أنه يمتلك قوى خارقة فى يوم عيد ميلاده، ولكنه لا يعرف مصدرها ويحاول توظيفها فى خدمة الخير والبشر، ولكن الأمور تنقلب تماماً عندما يظهر «هارون»، شقيق «تاج» التوأم، فى حياته فجأة، ما يتسبب فى أزمة كبيرة، ويجمع الفيلم فى بطولته كلاً من دينا الشربينى، هالة فاخر، عمرو عبدالجليل، وساندى.

دينا الشربينى: سعيدة بالمشاركة فى فيلم «تاج» ولم أشعر بالقلق من التجربة

وعبرت الفنانة دينا الشربينى عن سعادتها بالمشاركة فى فيلم «تاج» باعتبارها فكرة مختلفة تقدم للمرة الأولى فى السينما، مؤكدة أنها لم تشعر بالقلق أو الخوف من هذه التجربة التى تتوقع لها النجاح الكبير، وتابعت، فى تصريحات لها: «تامر إنسان مجتهد للغاية، وبذل مجهوداً كبيراً حتى يخرج العمل بشكل محترم للجمهور».

أحمد فهمى يدير شركة لتطليق الرجال فى «مستر إكس»

وتتسع قائمة أفلام عيد الأضحى السينمائى لتشمل فيلم «مستر إكس» تأليف وإخراج أحمد عبدالوهاب، ويعتبر العمل السينمائى الأول الذى يجمع الفنان أحمد فهمى وزوجته هنا الزاهد، وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى حول شخص يمتلك شركة يقوم من خلالها بتطليق الرجال من زوجاتهم والحفاظ على حقوقهم.

أمير كرارة مجرم تائب فى«البعبع».. وسينما الشعب تعرض الأفلام بـ40 جنيهاً فى 18 محافظة

وبعد 4 سنوات من الغياب عن السينما، يعود أمير كرارة إليها بجرعة كبيرة من الأكشن فى فيلم «البعبع» مع المخرج حسن المنباوى فى التعاون الثانى على التوالى بينهما بعد مسلسل «سوق الكانتو»، الذى عُرض فى موسم دراما رمضان الماضى، كما يشهد التعاون الأول ما بين «كرارة» وياسمين صبرى.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الكوميديا والأكشن حول المجرم «سلطان البعبع» الذى يقرر التوبة والابتعاد عن مجال الإجرام.

وكان من المقرر أن يوجد الفنان محمد رمضان فى موسم أفلام عيد الأضحى بفيلم «على الزيرو» للمخرج محمد جمال العدل، الذى يشهد تعاونه الأول مع الفنانة نيللى كريم، ولكن أعلنت شركة «العدل جروب» المنتجة للفيلم تأجيله بسبب عدم انتهاء التصوير بشكل نهائى، وبالتالى لن يتمكن من اللحاق بالموسم السينمائى البارز، بحسب البيان الصادر عنها: «حرصاً من الشركة على خروج الفيلم بالشكل اللائق احتراماً لتاريخها، ولنجوم الفيلم».

وانتهى المخرج محمد جمال العدل من تصوير آخر مشاهد فيلم «على الزيرو» قبل ساعات من انطلاق الموسم السينمائى، ولكنه أكد أنه سيكون جاهزاً للعرض خلال موسم الصيف.

من جانبه، قال صفوت الهلباوى، نائب التوزيع فى شركة «دولار فيلم»، إن موسم عيد الأضحى السينمائى 2023 يستحق اسم «موسم الكبار»، على حد تعبيره، موضحاً: «يشهد الموسم الحالى مشاركة 4 أفلام كبيرة سواء على مستوى الميزانية أو النجوم».

تامر حسنى بطل خارق فى «تاج»

وأضاف: «تامر حسنى يحب تقديم مفاجآت للجمهور، وفى الموسم الحالى يخوض تجربة مختلفة خارج الصندوق من خلال تقديم أول فيلم عن بطل خارق فى السينما المصرية، ولكنه يواجه تحدياً فيما يتعلق بجودة الفنيات فى الفيلم إذا تم تنفيذها بشكل جيد سوف يحقق نجاحاً كبيراً، ولكن إن لم تنفذ بحرفية لن تحقق النجاح المرجو، ولكن تختلف الرؤية بالنسبة لـ(مستر إكس)، فالفيلم قد يواجه صعوبة فى الصمود فى شباك الإيرادات أمام كريم عبدالعزيز وأمير كرارة».

وأكد نائب التوزيع فى شركة «دولار فيلم» أن اسم النجم هو الجاذب الأول لجمهور السينما، على سبيل المثال تامر حسنى لديه ملايين المتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعى، وهو ما ينعكس على إقبال الجمهور على الفيلم، وكريم عبدالعزيز ممثل ناجح لا غبار عليه، حيث إنه معروف بتقديم أفلام يشاهدها كل أفراد الأسرة.

وأوضح صفوت الهلباوى أن تقلص عدد الأفلام المشاركة فى موسم عيد الأضحى لـ4 أفلام مقارنة بموسم عيد الفطر الذى شاركت به 7 أفلام، ليس له مدلول سلبى أو يعكس تراجعاً فى الصناعة «يطلق على موسم عيد الأضحى موسم النجوم الكبار، خاصة أنه يتزامن مع موسم الصيف، حيث من المقرر أن تشهد الفترة المقبلة طرح أكثر من فيلم فى السينمات بعد عيد الأضحى، من بينها فيلم للنجم محمد هنيدى».

وعما تردد عن انسحاب فيلم «على الزيرو» من سباق الموسم السينمائى خوفاً من المنافسة، قال «الهلباوى»: «لا أرجح ذلك، محمد رمضان حقق نجاحاً كبيراً فى موسم الدراما الرمضانية، وتلاه نجاح فيلم (هارلى) فى موسم عيد الفطر الماضى، ونجح فى تحقيق أعلى إيرادات خلال الموسم».

وفى السياق ذاته، تواصل وزارة الثقافة عروض الأفلام بـ«سينما الشعب» فى القاهرة والمحافظات بتذكرة موحدة يصل سعرها لـ40 جنيهاً، وتعرض الأفلام فى 20 موقعاً فى قصور الثقافة بـ18 محافظة فى أنحاء الجمهورية، فى 6 عروض على مدار اليوم، ويعرض فيلم «بيت الروبى» فى 6 مدن: الإسكندرية، العريش، الزقازيق، والمنوفية، بينما يعرض فيلما «تاج» و«البعبع» معاً فى 14 موقعاً وقصر ثقافة فى الأقصر، أسيوط، قنا، شرم الشيخ، الوادى الجديد، المحلة، طنطا، كفر الشيخ، السويس بالإضافة إلى الإسماعيلية وبورسعيد.