مواعيد عرض فيلم «تاج» لتامر حسني في «سينما الشعب» خلال عيد الأضحى

أعلن قصر ثقافة السينما، تفاصيل طرح فيلم «تاج» للنجم تامر حسني، في عيد الأضحى 2023 بمكتبة البحر الأعظم بالجيزة ضمن مشروع «سينما الشعب» الذي تنفذه وزارة الثقافة بمواقع قصور الثقافة في القاهرة والمحافظات.

أسعار تذاكر فيلم «تاج» في سينما لشعب

وتتراوح أسعار تذاكر فيلم «تاج» بين الـ20 جنيهًا للحفلات الصباحية و40 جنيهًا للحفلات المسائية، عدا الأيام الإجازات و الأعياد والسبت والجمعة، إذ ستكون التذكرة موحدة بـ40 جنيهًا.

مواعيد عرض فيلم تاج في سينما الشعب:

يعرض فيلم تاج في سينما الشعب في حفلات

حفلة 10 صباحًا، حفلة 12 ظهرًا، حفلة 3 مساءً، حفلة 6 مساءً، حفلة 9 مساءً، حفلة 12 منتصف الليل.

فيلم تاج

فيلم تاج بطولة تامر حسني ودينا الشربيني، المطربة ساندي، ويشارك في الفيلم النجم بيومي فؤاد ونخبة من النجوم، ومن إنتاج سلسلة «السوبر هيروز» ويجسد تامر حسني شخصيتين لشقيقين توأمين أحدهما تاج، يمران بالعديد من الأزمات مع تتابع الأحداث.

وتقدم وزارة الثقافة أفلام العيد في مشروع ‏‏«سينما ‏الشعب»، أفلام موسم العيد، بأسعار مُخفضة، في 20 موقعًا ‏ثقافيًا ‏تابعاً لها في 18 محافظة،‎ بأسعار مُخفضة تبلغ 40 جنيهًا.