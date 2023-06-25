هيئة قصور الثقافة: «سينما الشعب» في 20 موقعا خلال عيد الأضحى
كتب:
إلهام الكردوسي
12:27 م | الأحد 25 يونيو 2023
المخرج هشام عطوة رئيس قصور الثقافة
تُقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، ضمن برنامج احتفالاتها بعيد الأضحى المبارك، بمشروع «سينما الشعب»، أفلام موسم العيد، بأسعار مُخفضة، في 20 موقعًا ثقافيًا تابعاً لها في 18 محافظة، بأسعار مُخفضة تبلغ 40 جنيهًا.
أماكن سينما الشعب في عيد الأضحى
وتُعرض هذه الأفلام بـ سينما الشعب في قصر ثقافة الزقازيق، المركز الثقافي بكفر الشيخ، قصر ثقافة قنا، قصر ثقافة الأقصر، قصر ثقافة أسيوط، سينما هيبس بالوادي الجديد، قصر ثقافة الأنفوشي، المركز الثقافي بطنطا، سينما السادات بالمنوفية، قصر ثقافة شبين الكوم، قصر ثقافة دمنهور، مسرح 23 يوليو بالمحلة، قصر السينما بجاردن سيتي، قصر ثقافة روض الفرج، مكتبة البحر الأعظم بالجيزة، قصر ثقافة شرم الشيخ، قصر ثقافة السويس، قصر ثقافة بورسعيد، قصر ثقافة العريش، قصر ثقافة الإسماعيلية.
مواعيد حفلات سينما الشعب
تبدأ مواعيد الحفلات بجميع المواقع المشار إليها، من 10 صباحاً حتى منتصف الليل.
وتُقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة، عددًا من الأفلام الوثائقية، بالعديد بالمواقع الثقافية التي تشهد عروض "سينما الشعب"، قبل عرض الفيلم الرئيسي، لتعزيز قيم الهوية والانتماء ونشر الوعي بين المواطنين، والأفلام من إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة، وإدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة، وإدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية.
كما تُنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة، مجموعة متنوعة من الاحتفاليات الشعبية، بجميع المحافظات، تُقدمها عدد من الفرق الفنية التابعة للهيئة، وفرق الموسيقى العربية، وفرق الفنون الشعبية، وغيرها.