هيئة قصور الثقافة: «سينما الشعب» في ‏‏20 ‏موقعا خلال عيد الأضحى

تُقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام ‏عطوة، ‏ضمن برنامج احتفالاتها بعيد الأضحى المبارك، بمشروع ‏‏«سينما ‏الشعب»، أفلام موسم العيد، بأسعار مُخفضة، في 20 موقعًا ‏ثقافيًا ‏تابعاً لها في 18 محافظة،‎ بأسعار مُخفضة تبلغ 40 جنيهًا.

أماكن سينما الشعب في عيد الأضحى

وتُعرض هذه الأفلام بـ سينما الشعب في قصر ثقافة ‏الزقازيق، ‏المركز الثقافي بكفر الشيخ، قصر ثقافة قنا، قصر ثقافة ‏الأقصر، ‏قصر ثقافة أسيوط، سينما هيبس بالوادي الجديد، قصر ‏ثقافة ‏الأنفوشي، المركز الثقافي بطنطا، سينما السادات بالمنوفية، ‏قصر ‏ثقافة شبين الكوم، قصر ثقافة دمنهور، مسرح 23 يوليو ‏بالمحلة، ‏قصر السينما بجاردن سيتي، قصر ثقافة روض الفرج، ‏مكتبة البحر ‏الأعظم بالجيزة، قصر ثقافة شرم الشيخ، قصر ثقافة ‏السويس، قصر ‏ثقافة بورسعيد، قصر ثقافة العريش، قصر ثقافة ‏الإسماعيلية.

مواعيد حفلات سينما الشعب

تبدأ مواعيد الحفلات بجميع المواقع المشار إليها، من 10 صباحاً حتى منتصف الليل.

وتُقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة، عددًا من الأفلام ‏الوثائقية، ‏بالعديد بالمواقع الثقافية التي تشهد عروض "سينما ‏الشعب"، قبل ‏عرض الفيلم الرئيسي، لتعزيز قيم الهوية والانتماء ‏ونشر الوعي ‏بين المواطنين، والأفلام من إنتاج الهيئة العامة ‏لقصور الثقافة، ‏وإدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة، وإدارة ‏العلاقات العامة ‏بوزارة الداخلية‎.‎

كما تُنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة، مجموعة متنوعة ‏من ‏الاحتفاليات الشعبية، بجميع المحافظات، تُقدمها عدد من ‏الفرق ‏الفنية التابعة للهيئة، وفرق الموسيقى العربية، وفرق ‏الفنون ‏الشعبية، وغيرها.‏