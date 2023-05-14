عرض فيلم بيت الروبي للنجم كريم عبد العزيز في سينما الشعب

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة عرض فيلم «بيت الروبي» للنجم كريم عبد العزيز ضمن مشروع «سينما الشعب» في المواقع الثقافية التي يغطيها المشروع على مستوى أنحاء الجمهورية، بسعر 40 جنيها للتذكرة.

وقال مصدر مسؤول في هيئة قصور الثقافة لـ«الوطن»: سيعرض فيلم بيت الروبي» للفنان كريم عبد العزيز في المواقع الثقافية التابعة للهيئة في القاهرة والمحافظات تزامنا مع عرض الفيلم تجاريا في دور العرض السينمائي والمولات التجارية، وسيكون سعر التذكرة 40 جنيها، وسيتم إعلان مواعيد العرض قريبا».

فيلم بيت الروبي

ويُشارك في بطولة «بيت الروبي» مع الفنان كريم عبد العزيز نخبة من النجوم أبرزهم كريم محمود عبدالعزيز، نور اللبنانية، وتارا عماد، وعدد كبير من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمي.

كشفت الشركة المنتجة عن البوستر الدعائي الأول لفيلم «بيت الروبي»، المُقرر طرحه خلال الأيام المقبلة.

6 أفلام لسينما الشعب

مشروع «سينما الشعب» قدم 6 أفلام في عيد الفطر الماضي في 19 موقعا في القاهرة والمحافظات، تزامنا مع عرض هذه الأفلام تجاريا في السينمات والمولات الكبرى.