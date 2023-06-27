توافد عدد كبير من الحجاج إلى جبل عرفات (فيديو)

بدأ الحجاج أمس الاثنين الثامن من ذي الحجة، في تنفيذ شعائر يوم التروية استعدادا للصعود إلى جبل عرفات المبارك، لأن الوقوف بجبل عرفات ركن أساسي من أركان الحج في الإسلام الذي يعد خامس ركن من أركان الإسلام المختلفة.

نقل مباشر لشعائر الحج وصعود الحجاج إلى جبل عرفات

ونقلت وسائل الإعلام السعودية والعربية تحركات فوج الحجيج إلى جبل عرفات عن طريق السير مشيا أو عن طريق أشخاص يحملونهم إذا كان الشخص مريضا، خاصة أن عددا كبيرا من كبار السن يؤدون فريضة الحج.

استغلال الحجاج ساعة الإجابة للدعاء فوق جبل عرفات

ويظل الحجاج طوال اليوم قبل عيد الأضحى المبارك فوق جبل عرفات من أجل الدعاء والابتهال إلى الله عزوجل أن يغرف لهم ذنوبهم وإسرافهم في أمرهم وأن يختم عمرهم بالعمل الصالح وأن يبارك في صحتهم وأولادهم وأن يوفقهم لفعل الخيرات باستمرار وأخيرا أن يوفقهم للحصول على فرصة للحج مرة أخرى.

توافد كبير للحجاج

ويعد موسم الحج 1444 هو أكثر موسم حج يشهد عدد من الحجاج بعد جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 خاصة أنه تم إلغاء الحج في عام 2020 بسبب منع السفر بين مختلف الدول وإغلاق المطارات بسبب انتشار الفيروس الذي جاء من دولة الصين في نهاية عام 2019.