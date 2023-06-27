مسؤول بوزارة الحج السعودية: أعداد الحجاج هذا العام تشهد زيادة

قالت مسؤولة حجاج الخارج بوزارة الحج السعودية، نجود حيدر، إن حج 1444 يسير بسهولة ولا توجد أي صعوبات خاصة أن السلطات السعودية تتدخل لتذليل أي عقوبات خاصة بالتجمع أو الأعداد الكبيرة.

زيادة أعداد الحجاج هذا العام لأول مرة منذ جائحة فيروس كورونا

وأضافت «حيد» لـ «الوطن» أنه لا يوجد أي مشكلات في موسم الحج الحالي حتى الآن، مؤكدة على أن أعداد الحجاج هذا العام تقارب الأعداد التي كانت موجودة قبل جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 مبينة أن كاميرات القنوات تؤكد هذه الأعداد الكبيرة هذا العام في أول موسم حج يشهد هذه الأعداد كبيرة بعد جائحة كورونا.

مواجهة ارتفاع درجات الحرارة في السعودية

وتابعت مسؤولة حجاج الخارج بوزارة الحج السعودية: « المملكة العربية السعودية تعمل على مواجهة ارتفاع درجات الحرارة المختلفة من خلال تبريد الأرض ونشر التكيفات ومختلف الأجهزة التي تعمل على تبريد الطقس».

ما أكثر جنسيات العالم حضورا في حج 1444 هجريا ؟

وردا على سؤال أكثر الجنسيات التي حضرت موسم حج 1444 أجابت: «المقدمة كانت لحجاج دول جنوب شرق آسيا وجاء بعدها الدول العربية ثم مختلف دول العالم من قارات الدنيا المختلفة».