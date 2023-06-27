«الري» تتوعد المتعدين على حرم النيل خلال إجازة العيد بالإزالة الفورية

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، رفع درجة الاستعداد بمختلف أجهزة الوزارة أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك، لضمان توفير الاحتياجات المائية لكافة الاستخدامات ومواجهة مختلف أشكال التعديات، على حرم النهر وإزالتها في المهد.

تفعيل غرف الطوارئ بالمحافظات

وأكدت الوزارة في بيان، تفعيل غرف الطوارئ بكافة المحافظات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير العمل بكافة الإدارات من خلال المهندسين والفنيين بما يحقق المتابعة المستمرة لكافة عناصر المنظومة المائية.

وأشارت إلى ضرورة المتابعة المستمرة لمناسيب وتصرفات المياه بالترع والمصارف خلال أيام العيد وخاصة النقاط الساخنة والحرجة، والاطمئنان على قطاعات وجسور المجاري المائية، ومتابعة جاهزية جميع محطات الرفع وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها وتجهيز وحدات الطوارئ النقالي.

رصد التعديات على نهر النيل

وشددت على استمرار المتابعة على مدار الساعة لرصد أي شكل من أشكال التعدي على نهر النيل والترع والمصارف، والتصدي الفوري لها وإزالتها في المهد بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، بهدف الحفاظ على المجاري المائية وتحسين الخدمات المقدمة للمنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية.

كما أكدت تكثيف أعمال الصيانة والنظافة للمسطحات الخضراء وشبكات المرافق بكافة الحدائق بالقناطر الخيرية وتطهير الواجهات النيلية أمام الحدائق، وتجهيز الجراجات استعدادا للعيد.