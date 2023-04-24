استمرار توافد المواطنين على حدائق القناطر الخيرية خلال إجازة العيد.. التذكرة بـ5 جنيهات

واصلت حدائق ومنتزهات القناطر الخيرية استقبال المواطنين من قرى ومدن القليوبية والمحافظات المجاورة، في رابع أيام إجازة عيد الفطر، إذ حرص عدد كبير من الشباب على ركوب اللنشات النيلية والحنطور والدراجات النارية بأنواعها المختلفة.

غرفة العمليات المشكلة لتلقي أي شكاوي من الزوار

تابع اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية غرفة العمليات المشكلة لتلقي أي شكاوي من الزوار على مدار أيام العيد، وطالب المسؤولين بمراقبة الأسواق والتفتيش المستمر على محلات القناطر، للتأكد من سلامة المعروضات للزوار.

وأكد المحافظ أنه جرى تجهيز كل الحدائق والمتنزهات بمدينة القناطر الخيرية لاستقبال المواطنين خلال أيام العيد والتنسيق مع مديرية أمن القليوبية لتأمين التجمعات والإدارة العامة لمرور القليوبية، لتكثيف التواجد المروري خاصة بالأماكن التي يعتاد المواطنون زيارتها منها القناطر الخيرية وبنها.

وقال المهندس أشرف درويش مدير عام إدارة ري القناطر، إن مدينة القناطر من أهم الأماكن التي يتوجه إليها المواطنين من معظم المحافظات المجاورة في المناسبات والأعياد وأسعار الحدائق بها في متناول الجميع حيث تبلغ أسعار تذاكر الدخول بحدائق الجامع أمام والتوفيقي بـ5 جنيهات للفرد وحدائق النخيل والتوفيقي أ والحديقة النموذجية أ وحديقة الياسمين بـ10 جنيهات للفرد وحدائق لؤلؤة الشرق، والمركز الثقافي والبحيرة والنيل بـ20 جنيها للفرد.