«الري»: إعداد قاعدة بيانات للمنشآت القائمة على الترع والمصارف

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري اجتماعاً لعرض إجراءات تقييم ومتابعة حالة المنشآت المائية بمختلف المحافظات، مشيرا إلى أنه يجرى إعداد قاعدة بيانات تتضمن حصر بكافة المنشآت القائمة على المجاري المائية (أفمام الترع – قناطر الحجز – الكباري – السحارات – محطات الرفع)، بمختلف محافظات الجمهورية، لإعداد قاعدة بيانات لهذه المنشآت بهدف تقييم الحالة الفعلية ومدى احتياجها للصيانة أو الإحلال والتجديد من عدمه، وحتى الآن تم حصر أكثر من 33 ألف منشأ مائي تحت إشراف مصلحة الري، وسيتم البدء في حصر المنشآت المائية تحت إشراف هيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء.

حصر 33 ألف منشأ مائي

وأضاف أن إعداد قاعدة بيانات للمنشآت المائية يأتي في إطار حرص الوزارة على كافة عناصر المنظومة المائية سواء شبكة الترع والمصارف التي يبلغ طولها الإجمالي 55 ألف كيلومتر، أو المنشآت القائمة عليها والتي تُعد الأداة الرئيسية لتوزيع وإدارة المياه بكفاءة عالية، الأمر الذي يُسهم في توفير الاحتياجات المائية لكافة الاستخدامات المائية بالكمية والجودة المطلوبة والتوقيت المناسب للاستخدام.

معاينات على الطبيعة للمنشآت المائية

ووجّه بإجراء معاينات على الطبيعة للمنشآت المائية لتحديث قاعدة البيانات وإمدادها بالمعلومات أولاً بأول للوقوف على حالة هذه المنشآت، بحيث تُسهم قاعدة البيانات في اتخاذ القرارات اللازمة لتحديد أولويات الصيانة أو الإحلال لكل منشأ.