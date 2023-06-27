علي كريم عبدالعزيز وسليم أمير كرارة.. أبناء النجوم يدعمون آبائهم في عروض الأفلام

شهدت الأيام الماضية إقامة عدد من العروض الخاصة للأفلام المعروضة في موسم عيد الأضحى السينمائي، والتي يحرض من خلالها صناع الفيلم وأبطاله على الترويج للعمل الذي ينافس على «عيدية» الجمهور خلال المارثون السينمائي، ومن أبرز اللقطات التي شهدتها العروض الخاصة الأخيرة تواجد عائلات النجوم حرصا على دعمهم.

للمرة الأولى تواجدت زوجة الفنان أمير كرارة وابنته وابن «سليم» في العرض الخاص لفيلم «البعبع» الذي يشارك في بطولته خلال موسم عيد الأضحى، وتشاركه البطولة الفنانة ياسمين صبري، ولكنه ليس المشهد الأول، إذ حضر «علي» نجل الفنان كريم عبدالعزيز العرض الخاص لفيلم «بيت الروبي» قبل طرحه في السينمات، وكان يعتبر الظهور الأول لـ«علي» إذ لم يتواجد برفقة والده في أي عرض خاص لأي من أفلامه من قبل.

وتتواصل العروض الخاصة لأفلام موسم عيد الأضحى، إذ يقام اليوم عرض خاص لفيلم «مستر إكس» بطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد في أحد المجمعات التجارية الكبرى في مدينة السادس من أكتوبر.

تفاصيل فيلم «بيت الروبي»

افتتح فيلم «بيت الروبي» للمخرج بيتر ميمي موسم عيد الأضحى مبكرًا قبل موعده بأيام، إذ أصبح وجود كريم عبدالعزيز على الشاشة الذهبية طقس سنوي محبب بالنسبة للجمهور بعد فترة طويلة من الغياب، وبعد تجربة ملحمية العام الماضي مع مروان حامد وأحمد مراد في «كيرة والجن»، راهن صناع الفيلم على الـ«دويتو» الفني الذي يجمع كريم عبدالعزيز وكريم محمود عبدالعزيز معًا للمرة الأولى على تحقيق إيرادات، وبالفعل نجح الفيلم خلال 5 أيام في تصدّر قائمة الإيرادات وحقق ما يقرب من 15 ملايين جنيه، ويجمع الفيلم في بطولته نور اللبنانية، وتارا عماد، ومحمد عبدالرحمن، بالإضافة إلى مصطفى أبو سريع وسارة عبدالرحمن.