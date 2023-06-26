أسرة أمير كرارة تدعمه في العرض الخاص لفيلم «البعبع»

انطلق العرض الخاص لفيلم «البعبع» للفنان أمير كرارة، بإحدى السينمات بمنطقة التجمع الخامس، بحضور عدد كبير من أبطال العمل.

أولاد أمير كرارة يحضرون العرض

وحرصت زوجة وأولاد أمير كرارة على حضور العرض الخاص لفيلمه الجديد «البعبع» حتى يدعمه، ويشاهدان العمل معه لأول مرة، بينما كان أول الحضور محمد عبدالعظيم، والفنان محمد عبدالرحمن «توتا».

الفيلم من بطولة ياسمين صبري

وطرح الأغنية الدعائية للفيلم والتي غناها المطربان رضا البحراوي ومسلم وحملت عنوان «لفينا الدنيا» وحققت أكثر من مليون مشاهدة في 24 ساعة فقط، حيث تداولها الجمهور على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.

أغنية «لفينا الدنيا» من كلمات فليبينو، ألحان أحمد طارق يحيي ومسلم، توزيع أحمد طارق يحيي وإسماعيل نصرت، ميكس وماستر عمار خاطر، أورج أسامة الصغير وساكسوفون الشيخ.

فيلم «البعبع» من بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبد الرحمن «توتا»، محمد أنور، محمد محمود، إنعام سالوسة، محمد عبد العظيم، رحاب الجمل، وعدد اخر من الفنانين، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، من إنتاج سينرجي وأحمد بدوي ويوسف طاهر، وسيتم طرح الفيلم في السينمات في موسم عيد الأضحى المقبل.