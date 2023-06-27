نور لـ«الوطن» عن تعاونها مع كريم عبد العزيز في بيت الروبي: حلم واتحقق

تشارك الفنانة نور كواحدة من ضمن أبطال فيلم بيت الروبي الذي طرح في دور العرض السينمائية منذ عدة أيام، ونجح في تصدر الإيرادات وتخطى حاجز العشرة ملايين جنيه.

العمل مع المخرج بيتر ميمي ممتع للغاية

وعن تعاون الفنانة نور مع الفنان كريم عبد العزيز قالت فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «انتظرت فرصة أن يجمعني عمل معه، فذلك كان حلما كبيرا لي وتم تحقيقه كما أن العمل مع المخرج بيتر ميمى ممتع للغاية فهو مخرج كبير ولا يرهق الممثل، فهو يعرف ما يريده من كل ممثل ويستطيع إخراجه بسهولة وهنا تكمن عبقريته، فعلى مدار أيام تصوير الفيلم كان الذهاب للوكيشن أمر محبب لكل الممثلين فكواليس الفيلم كانت رائعة للغاية وتتسم بالبهجة».

نور تتحدث عن السوشيال ميديا

ويحكي فيلم بيت الروبي عن السوشيال ميديا وعن علاقة نور بها قالت بأنها أصبحت جزءا أساسيا من يومنا ولكن أكثر ما يزعجها فيها هو فكرة التنمر التي تصدر من بعض الأشخاص، معتمدين على أنهم وراء شاشة وانتقادهم للأشياء بصورة مزعجة دون مراعاة مشاعر الأخرين قائلة «الحقيقة إن دي من أكتر الحاجات المزعجة في السوشيال ميديا واللى بتمنى إنها تتغير إن فيه البعض بقوا قاسيين أوى وحادين في تعليقاتهم».