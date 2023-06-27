أسعار العملات الیوم الثلاثاء 2023-6-27 في البنوك.. استقرار ملحوظ

شهدت أسعار العملات الیوم الثلاثاء 2023-6-27 في البنوك استقراراً ملحوظاً، سواء الدولار الأمريكي أو اليورو أو الريال السعودي وغيرهم من العملات الأجنبية، حيث شهدت كافة العملات التي يتابع أسعارها قطاع كبير من المواطنين يومياً استقرار في الأسعار أمام الجنيه المصري.

أسعار العملات الیوم في البنوك المصریة

توضح «الوطن» أسعار العملات الیوم في البنوك المصریة، وفقاً لما أعلنته البنوك على مواقعها الإلكترونية على الإنترنت.

سعر الدولار في البنوك المصریة

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 30.75 للشراء، و30.85 للبيع، فيما سجل سعر الدولار في بنك مصر 30.75 للشراء، و30.85 للبيع، أما في بنك القاهرة فسجل الدولار 30.85 للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الیورو فى البنوك المصریة

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 33.50 للشراء، و30.65 للبيع، فيما سجل سعر اليورو في بنك مصر 33.50 للشراء، و30.65 للبيع، أما في بنك القاهرة فسجل اليورو 33.61 للشراء، و33.76 للبيع.

سعر الجنیه الإسترلیني أمام الجنیة المصري

سجل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 39.08 للشراء، و39.29 للبيع، فيما سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر 39.08 للشراء، و39.29 للبيع، أما في بنك القاهرة فسجل الجنيه الإسترليني 39.21 للشراء، و39.42 للبيع.

سعر الریال السعودي في البنوك المصریة

سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 8.19 للشراء، و8.22 للبيع، فيما سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر 8.19 للشراء، و8.22 للبيع، أما في بنك القاهرة فسجل الريال السعودي 8.19 للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الدرھم الإماراتي في البنوك المصریة

سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري 8.38 للشراء، و8.39 للبيع، فيما سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر 8.39 للشراء، و8.40 للبيع، أما في بنك القاهرة فسجل الدرهم الإماراتي 8.38 للشراء، و8.42 للبيع.

سعر الدینار الكویتي في البنوك المصریة

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري 99.42 للشراء، و100.35 للبيع، فيما سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر 100.11 للشراء، و100.38 للبيع، أما في بنك القاهرة فسجل الدينار الكويتي 100.40 للشراء، و100.71 للبيع.