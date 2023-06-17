استقرار أسعار العملات اليوم السبت 17-6-2023 في البنوك المصرية

سجّلت أسعار العملات اليوم السبت 17-6-2023 في البنوك استقرار ملحوظا، حيث استقر سعر الدولار الأمريكي في تعاملات الصباح، وفقا للمواقع الرسمية للبنوك نظرا لأن السبت إجازة رسمية في البنوك، وبلغ سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

أسعار العملات الیوم في البنوك المصریة

وبحسب ما أعلنته البنوك على مواقعها فإن أسعار العملات اليوم السبت في البنوك المصریة، تضمنت سعر الدينار الكويتي الذي سجل 99.45 جنيه للشراء، و100.54 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر صرف الدولار في البنك الأهلي 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودي اليوم 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصریة

وضمن أسعار العملات اليوم السبت في البنوك المصریة، سجل سعر الدولار استقرارا كبيرا وبلغ سعره في البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية 30.85 جنيه للشراء. 30.95 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 30.85 جنيه للشراء. 30.95 جنيه للبيع.

سعر الیورو فى البنوك المصریة

كما سجل سعر الیورو في البنوك المصریة استقرارا كبير وبلغ متوسط سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة 33.22 جنيه للشراء، و33.68 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني أمام المصري

استقر سعر الجنیه الإسترليني أمام المصري، وبلغ متوسط سعر الصرف حوالي 38.83 جنيه للشراء، و39.33 جنيه للبيع.

سعر الریال السعودي في البنوك المصریة

وسجل سعر الریال السعودي في البنوك المصریة اليوم السبت 17-6-2023 نحو 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع.

سعر الدینار الكویتى في البنوك المصریة

كما سجل سعر الدینار الكويتي في البنوك المصریة 99.45 جنيه للشراء، و100.54 جنيه للبيع في بداية تعاملات الأسبوع.