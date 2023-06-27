سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 27-6-2023 مقابل الجنيه، استقرارًا، إذ جاء سعر الشراء بين 30.75 جنيه و30.90 جنيه، ويتراوح سعر البيع بين 30.85 جنيه و30.96 جنيه، بحسب بيانات أسعار العملات في المواقع الرسمية للبنوك المصرية، ويعتبر بنك التنمية الصناعية والبنك الأهلي المصري وبنك مصر، هم الأقل سعرًا في الشراء والبيع.

ونرصد في السطور التالية سعر الدولار اليوم الثلاثاء 27-6-2023 مقابل الجنيه في عدد من البنوك المصرية بحسب المواقع الرسمية وماكينات الصراف الآلي.

سجل سعر الدولار اليوم الإثنين 26-6-2023 في البنوك المصرية، استقرارًا خلال بداية التعاملات، إذ أن يتراوح سعر الشراء بين 30.75 جنيه و30.90 جنيه، والبيع بين 30.85 جنيه و30.96 جنيه، ليكون الأقل في الشراء أو البيع في بنوك الأهلي المصري ومصر والتنمية الصناعية، بحسب جدول أسعار العملات في البنوك.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

جاء سعر الدولار في البنك المركزي المصري، بـ30.83 جنيه للشراء والبيع 30.96 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر

وسعر الدولار في البنك الأھلي المصري، جاء بـ30.75 جنيه للشراء، وبـ 30.85 جنيه للبيع، وهو نفس السعر في بنك مصر.

سعر الدولار في بنك القاھرة

سجل سعر الدولار في بنك القاهرة 30.85 للشراء والبيع بـ30.95 جنيه.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وسعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، الشراء 30.85 جنيه، والبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندریة

وجاء سعر الدولار في بنك الإسكندریة، بـ30.85 جنيه، والبيع 30.95 جنيه.