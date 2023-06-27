رئيس وزراء الصين يتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 5% بنهاية العام الجاري

قال لي تشيانج، رئيس الوزراء الصيني، في قمة المنتدى الاقتصادي العالمي، المنعقدة في تيانجين اليوم، إن نمو الاقتصاد الصيني في الربع الثاني من اعام الجاري سيتجاوز الربع الأول، ومن المتوقع أن يصل بنهاية العام، إلى 5% وفق المستهدف.

تباطؤ الإنتاج الصناعي بسبب ضعف الطلب الخارجي والداخلي

وفي ظل تباطؤ الإنتاج الصناعي بسبب ضعف الطلب الخارجي والداخلي، قال «لي»: «سنتخذ المزيد من الإجراءات العملية والفعالة لتعزيز الطلب المحلي وتنشيط السوق ودعم التنمية المنسقة، وتعزيز الانفتاح بشدة على العالم الخارجي»، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لثاني أكبر اقتصاد في العالم

وقلصت البنوك الكبرى توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لثاني أكبر اقتصاد في العالم، عام 2023، بعدما جاءت بيانات الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة لشهر مايو أقل من التوقعات، وأشارت هذه البنوك إلى أن بكين ستحتاج إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لدعم التعافي الاقتصادي البطيء بعد جائحة كوفيد.

ونما الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 4.5% على أساس سنوي في الربع الأول من العام، لكن القوة الدافعة تراجعت بشدة منذ ذلك الحين، ورغم ذلك، يتوقع العديد من المحللين أن يتفوق النمو في الربع الثاني عن الفترة نفسها من العام الماضي، عندما أدت جائحة كورونا إلى تعطيل النشاط الاقتصادي.