رئيس الوزراء الصيني: تطورنا لا يسبب تهديدا كبيرا.. ولكن فرصة للإصلاح

قال رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، إنّ حكومة بلاده تولي اهتماما كبيرا بالتطور العالمي والحوكمة العالمية، مشيرًا إلى أن الرئيس الصيني اقترح في السنوات الأخيرة مبادرة التطور العالمي، ومبادرة الأمن العالمي، بالإضافة إلى مبادرة الثقافة والحضارات العالمية، حيث تم الترحيب بها من قبل المجتمع الدولي.

وأضاف تشيانغ، في كلمته بالجلسة الختامية في القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، المنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس، التي نقلتها قناة القاهرة الإخبارية: «لقد ضخت الصين أموالا كثيرة في الاقتصاد العالمي، وفي العقود الأخيرة ومن خلال سياسة مستقرة شاركنا بأكثر من 30% من النمو العالمي».

وتابع رئيس الوزراء الصيني: «خلال هذا العام، أظهر اقتصادنا تحسنا كبيرا، بالإضافة إلى نمو في إجمالي الناتج المحلي الذي وصل إلى 4.5% خلال الربع الأول من العام، وهذا الرقم من بين الأعلى على مستوى العالم، ولاسيما مقارنة بالاقتصاديات الكبرى».

وأشار، إلى أن بلاده تتمتع بقوة كبيرة ولاسيما في الأسواق الكبيرة والضخمة، بالإضافة إلى الأنظمة التي تطبقها، حيث أضحت تعمل بمبادئ أقوى من ذلك، كما ان التطور الصيني لا يسبب تهديدا كبيرا، بل يجب أن يمثل فرصة كبيرة للإصلاح.