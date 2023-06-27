مخرج فيلم «In the Fire» يشيد بأداء آمبر هيرد: لديها مستقبل مشرق

أشاد كونور ألين مخرج فيلم «In the Fire» الذي شاركت في بطولته الممثلة الأمريكية آمبر هيرد، بأدائها التمثيلي، وجاء ذلك بعد العرض الأول للفيلم على هامش فعاليات الدورة الـ69 في مهرجان تاورمينا السينمائي في إيطاليا، ويعتبر العمل الأول لها بعد انتهاء أزمتها القانونية مع زوجها السابق جوني ديب.

وقال المخرج كونور ألين: «أمام آمبر هيرد مستقبل مشرق بشكل لا يصدق، أعتقد أن الفيلم قدم مواهبها كممثلة، أعلم أن هذا شيء تفتخر به جدًا وهو شيء يسعدنا جدًا الكشف عنه للجمهور، أعتقد أنها ستكون فرصة عظيمة لها أن تحصل على شيء يتجاوز المحاكمة والأشياء التي يتم الحديث عنها»، وفقًا لما نشره موقع مجلة «بيبول» الأمريكية.

مخرج فيلم «In the Fire»: آمبر هيرد لديها موهبة لدخول عالم الإخراج

وأضاف: «لا يصنع الأشخاص أفلامًا مستقلة مقابل أجر، بل يفعلون ذلك بدافع الشغف. وظيفتك كمخرج هي أن تجعل الجميع متحمسين مثلك، آمبر كان لديها نفس الشغف للدور وللفيلم والقصة نفسها».

وأشار مخرج فيلم «In the Fire»، إلى أنَّ الممثلة الأمريكية لديها الموهبة لدخول عالم الإخراج، قائلًا: «بصفتي مخرج لا أبحث أبدًا عن منافسة أكثر مما هي موجودة بالفعل، لكن أمبر لديها القدرة والذكاء والكاريزما للإخراج أو الكتابة إذا أرادت ذلك».

تفاصيل فيلم «In the Fire»

تدور أحداث فيلم «In the Fire» في عام 1899، ويتابع رحلة طبيبة نفسية أمريكية عند وصولها إلى مزرعة غنية في كولومبيا بعد استدعائها لحل قضية طفل مضطرب بعد اتهامات للطفل بوجود روح شريرة داخله.