آمبر هيرد في أول ظهور رسمي لها: «In the Fire» فيلم عن الحب

لفتت الممثلة الأمريكية آمبر هيرد الأنظار لها في ظهورها الأول في فعالية سينمائية بعد انتهاء أزمتها من زوجها السابق جوني ديب، وذلك في مهرجان تاورمينا السينمائي الـ 69 في إيطاليا، لحضور العرض الأول لفيلمها «In the Fire»، خلال العرض الأول سارت «هيرد» على السجادة الحمراء في فستان أسود طويل برفقة مخرج الفيلم كونور ألين، وشريكها في البطولة إدواردو نورييجاو.

تحدثت آمبر هيرد عن تفاصيل الفيلم خلال لقاء مع مجلة «بيبول» الأمريكية، قائلة: «إنه فيلم جميل عن التأثير الخارق للطبيعة وقوة الحب، إنه يتعلق بالحدود التي يمكن أن يتخطيها الحب، لا أريد أن أبدو مبتذلة حيال ذلك، لكنه فيلم عن الحب».

تفاصيل فيلم «In the Fire»

تدور أحداث فيلم «In the Fire» في عام 1899، ويتابع رحلة طبيبة نفسية أمريكية عند وصولها إلى مزرعة غنية في كولومبيا بعد استدعائها لحل قضية طفل مضطرب بعد اتهامات للطفل بوجود روح شريرة داخله.

وهو الفيلم الذي انتهى تصويره في مارس 2022 ، قبل أشهر من بدء محاكمة في دعوى التشهير التي رفعها جوني ديب ضد زوجته السابقة آمبر هيرد.