كريم عبد العزيز: «بيت الروبي» لايت كوميدي لكن يناقش قضية هامة

كشف الفنان كريم عبدالعزيز أنَّ موضوع فيلم «بيت الروبي» الذي يدور في إطار اجتماعي كوميدي ويناقش قضايا مهمة على حد تعبيره، هو الذي شجعه على تقديمه، خاصة بعد الأعمال السابقة التي قدمها في السينما والتلفزيون وغلب عليها القالب الجاد ما بين «الاختيار» و«كيرة والجن»، بينما يستعد لمحطته المقبلة في «الحشاشين» خلال موسم الدراما الرمضانية 2024.

وتابع كريم عبدالعزيز في تصريحات لـ«الوطن»: «الفيلم قد يبدو لايت كوميدي ولكنه يقدم موضوع مهم من وجهة نظري وهو سلبيات وإيجابيات منصات التواصل الاجتماعي، وأعتقد أن تلك القضية العصرية تمس كل عائلة في الوقت الحالي».

قصة وأبطال فيلم «بيت الروبي»

وقع اختيار مؤلفو الفيلم محمد الدباح وريم القماش على موضوع حيوى وهام يمس قطاع كبير من المشاهدين خلال السنوات الأخيرة، وهو تعاظم دور منصات التواصل الاجتماعي وتوغل تأثيرها الذي غلب فيه الجانب السلبي على الإيجابي، بجانب التطرق لعدد من القضايا المجتمعية، وذلك من خلال حياة «إبراهيم الروبي» الذي يعيش حياة هادئة مع زوجته وأبناءه، وبالصدفة يجد نفسه «تريند» على منصات التواصل الاجتماعي ومؤثرا بالنسبة للمتابعين، مما يقلب حياته رأسا على عقب وتتغير معها حياة عائلة «الروبي».

ويجمع الفيلم في بطولته كريم عبدالعزيز، وكريم محمود عبدالعزيز، ونور اللبنانية، وتارا عماد، ومحمد عبد الرحمن، بالإضافة إلى مصطفى أبو سريع وسارة عبدالرحمن.