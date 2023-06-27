انتشال جثمان ثالث ضحايا عقار الإسكندرية المنهار بعد 24 ساعة من البحث

تمكنت قوات الحماية المدنية، صباح اليوم الثلاثاء من انتشال ثالث ضحايا عقار الإسكندرية المنهار، وهي جثة لشخص يدعى عبد الله يوسف محفوظ سلام، 13 سنة، وذلك خلال عمليات البحث الجارية من قبل رجال الحماية المدنية.

ويأتي ذلك بعدما أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن هناك 8 بلاغات عن ضحايا أسفل أنقاض عقار الإسكندرية المنهار يجري البحث عنهم، وبذلك يكون قد تم العثور على 3 جثمانين حتى الوقت الراهن بعد بحث 24 ساعة ويجرى البحث عن 6 آخرين.

يوم كامل من البحث

وتواصل قوات الحماية المدنية عملها لانتشال الجثامين المتبقية وذلك بعد عمل قارب على 24 ساعة متواصلة حتى صباح اليوم.

وبمجرد ما تم انتشال جثمان ثالث الضحايا تم وضعه تحت تصرف النيابة في الوقت الراهن، واستكمال البحث عن ضحايا أو عالقين تحت الأنقاض حتى الوقت الراهن.

تفاصيل انهيار عقار الإسكندرية

جدير بالذكر أنه وقع انهيار عقار في منطقة ميامي شرق الإسكندرية اليوم يتكون من 13 طابقا، بالإضافة إلى طابق مخالف، ونتج عنه إصابة 4 أشخاص بالإضافة إلى 3 ضحايا تم العثور على جثتهما حتى الوقت الراهن.