القاهرة الإخبارية: استمرار سيطرة الدعم السريع على مقر الشرطة الاحتياطي بالسودان

سيّطرت قوات الدعم السريع على المقر الاحتياطي المركزي التابع للشرطة السودانية، وهو ما وصفه الجيش السوداني بأنه مخالف للقانون الدولي وأعراف الحرب.

وقال محمد إبراهيم، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من الخرطوم، إنَّه سُمع أصوات متقطعة لأسلحة بأنحاء متفرقة من العاصمة الخرطوم، مؤكّدًا أنَّه حتى الآن لا تزال الدعم السريع تسيطر على المقر الاحتياطي التابع للشرطة.

وأضاف أنَّ الجيش السوداني أرجع انسحابه من هذه الاشتباكات إلى خطة مدروسة، مشيرًا إلى انتشار قواعد عسكرية في مواقع مختلفة قرب مقر الشرطة.

وأشار إلى وجود ارتكازات شرق النيل للدعم السريع، شرق النيل خاصة في منطقة سوبا بالخرطوم حيث يوجد جسر يربط منطقة شرق النيل مؤكدا أنه تم مصادرة بعض المركبات من المواطنين السودانيين.

وكان الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، قال في بيان له، إن الميليشيا المتمردة استولت، أمس الأحد، على أحد مقرات الشرطة السودانية بعد مهاجمتها لثلاثة أيام متواصلة، علمًا بأن مرافق الشرطة في جميع أنحاء العالم تعتبر مرافق خدمية لا علاقة لها بالعمليات العسكرية.

وأضاف: «ما جرى من استهداف لمقار الشرطة ليس انتصارًا عسكريًا لميليشيًا لا تتورع عن ارتكاب جميع أنواع الانتهاكات، بقدر ما هو هزيمة أخلاقية وتعدٍ سافر على مؤسسات الدولة المعنية بحماية المدنيين، ما يستوجب الإدانة والاستهجان».