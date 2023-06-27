«بندق» أجمل وأغلى جدي لأضحية العيد في الغردقة وثمنه 12 ألف جنيه «صور»

شهد سوق الخراف بالغردقة أجمل وأغلى جدي يدعى «بندق» يصل ثمنه لـ12 ألف جنيه، حيث تم عرضه للبيع، إذ يتعدى وزنه 65 كيلوجرامًا، وشعره مصفف بعناية، وحجمه في حجم الخراف، ما جذب عدد من المواطنين في شوادر البيع، والذين أثار إعجابهم والتقطوا الصور التذكارية معه.

أجمل جدي في الغردقة

يوضح محمد عبده بائع بأحد شوادر بيع الأضاحي بالغردقة بأن الجدي حجمه ضخم وشعره طويل ومصفف بعناية، وأطلق عليه اسم بندق من جمال شكله الذي جذب المواطنين في السوق وتسابق الجميع لالتقاط الصور التذكارية معه، واحتفالا بعيد الأضحى.

أغلى جدي لأضحية العيد في الغردقة

وأشار «عبده» في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن سعر بندق يقترب من 12 ألف جنيه، إذ يعتبر من أضخم الجديان ووزنه يتعدى 65 كيلو جرامًا، وشعره مصفف بعناية، ويمتاز بطول القرون، مؤكدًا أنه أغلى جدي لأضحية العيد في الغردقة.

غرامة 50 ألف جنيه لمن يذبح الأضاحي في الشارع

ورفعت أجهزة البحر الأحمر درجة الاستعداد لاحتفالات عيد الاضحى المبارك، وأعلن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر في بيان صحفي فتح المجازر للمضحين مجانًا، والكشف على الأضحية والتأكد من سلامتها.

وكشف عن توافر خراف حية للبيع في الشركة المصرية المصرية لتجارة الجملة وبمنافذ مديرية الزراعة بمدن المحافظة، الجملة بسعر 170‪ جنيه للكيلو قائم لمحاربة الغلاء وتماشيا مع سياسة الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين .

ووجه مديرية الطب البيطري بفتح المجازر طوال أيام العيد للمضحين مجانا، على أن يتم تطبيق غرامة 50 ألف جنيه لمن يقوم بذبح الأضحية بالشارع.