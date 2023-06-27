مؤلفة فيلم بيت الروبي: ثنائية «كريم» و«كريم» نجحت في إيصال رسالة العمل

يواصل فيلم بيت الروبي تصدر إيرادات شباك التذاكر في دور العرض السينمائية بعد نجاح الثنائية المميزة كريم عبدالعزيز وكريم محمود عبدالعزيز في رصد واحدة من القضايا الهامة وهي قضية السوشيال ميديا.

وتحدثت المؤلفة ريم القماش عن فيلم بيت الروبي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»،، إذ قالت إنه خلال أحداث العمل يحاولون التركيز على سلبيات السوشيال ميديا ورصدها مع رصد مدى خطورتها على حياتنا ومن خلال مشاهدة الجمهور للعمل هذا سيجعلهم يتفهمون جيدا كيفية حل هذه الأزمة من خلال عمل توازن في استخدامها لتجنب حدوث أي أضرار على الحياة الخاصة.

مؤلفة بيت الروبي تتحدث عن ثنائية كريم وكريم

وعن اختيار الثنائي كريم عبدالعزيز وكريم محمود عبدالعزيز لتجسيد الشخصيات التي رسمتها مؤلفة العمل ريم القماش، أوضحت أنه «اختيار موفق جدًا لأن كريم وكريم عاملين ديو هايل، وأظن إن الديو دا هنشوفه في أفلام تانية كتير والناس هتشوف دا لما يشوفوا الفيلم، وكمان نور وتارا عاملين أدوارهم حلو أوي، الكاست كله الحقيقة قدر بشكل هايل يقدم العمل زي ما اتكتب بالظبط».

وتابعت «القماش» حديثها عن نهاية العمل، موضحة أنَّهم تركوا جزءً في النهاية مفتوحة وهي: هل سيعود أبطال العمل مجددا إلى استخدام السوشيال ميديا أو لا بعدما تعرضوا لكثير من الأحداث السيئة التي أثرت على حياتهم، ولكن هذا لا يعني أن هناك جزء ثاني، فهذه فكرة لم تطرح من البداية ولم نتطرق للحديث عنها.