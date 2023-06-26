كريم عبدالعزيز: وافقت على فيلم بيت الروبي بسبب بساطة النص

نجاح كبير حققه فيلم بيت الروبي الذي يقدمه الفنان كريم عبد العزيز بعد طرحه بعدة أيام في دور العرض، وتصدر الإيرادات.

وعن السر وراء موافقة الفنان كريم عبد العزيز على المشاركة فى فيلم بيت الروبي قال في تصريحات لـ«الوطن»، إنه تحمس بشكل كبير لهذا العمل لسببين أولهم القضية التي يناقشها فهي قضية عصرية يواجهها الجيل الحالي، وتوجد في كل بيت، وهي «السوشيال ميديا» بكل جوانبها من إيجابيات وسلبيات.

كريم عبد العزيز يكشف سبب موافقته على بيت الروبي

أما عن السبب الثاني الذي حمس كريم عبدالعزيز لتقديم العمل فهو البساطة في تناول الموضوع، موضحًا: «ومن مميزات الورق ده إنه بيناقش القضية ببساطة شديدة، يعني يبان فيلم لايت كوميدي ولكنه له بعد وهدف مهم جدًا، وده نجح فيه المؤلفين ريم القماش ومحمد الدباح ومعاهم المخرج دكتور بيتر ميمي، لأن البساطة في الفن أصعب شئ».

كريم عبدالعزيز يرغب في تقديم عمل لايت كوميدي

ولفت إلى رغبته في تقديم عمل لايت كوميدي، لأنه قدم خلال الفترة الماضية عملين يغلب عليهما الطابع الجاد والوطنية وهما فيلم كيره والجن والجزء الثالث من مسلسل الاختيار، ويستعد لخوض تجربة أصعب وهي مسلسل الحشاشين رمضان 2024، ولذلك كان لابد من كسر هذه الحالة بعمل كوميدي وفي نفس الوقت له رسالة وهدف.

يذكر أن فيلم بيت الروبي يشارك فيه عدد من الفنانين منهم كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز ونور وتارا عماد وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف ريم القماش ومحمد الدباح وإخراج بيتر ميمي.