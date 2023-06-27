فيلم بيت الروبي يحقق 2.8 مليون جنيه إيرادات في دور العرض أمس

استطاع فيلم بيت الروبي أن يحقق نجاحاً كبيراً بدور العرض، إذ تصدّر المركز الأول بين الأفلام المنافسة الأخرى، ويعتبر أول أفلام عيد الأضحى التي تمّ طرحها بدور العرض.

إيرادات فيلم بيت الروبي

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إنَّ فيلم بيت الروبي استطاع أن يحقق أمس 2 مليون و 814 ألف جنيه، إذ أنَّه دخل المنافسة بقوة بين الأفلام الأخرى المقر طرحه اليوم، وبدأ عرض أمس فيلم البعبع بطولة أمير كرارة، واليوم سوف يتمّ طرح فيلم تاج بطولة تامر حسني، وفيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي.

أحداث فيلم بيت الروبي

تدور أحداث فيلم بيت الروبي من خلال عالم السوشيال ميديا والإنفلونسرز والبلوجرز، وذلك في إطار كوميدي، حيث يعيش إبراهيم الروبي في هدوء بمنطقة ساحلية، ويأتي إليه شقيقه الصغير إيهاب الروبي ليصطحبه معه إلى القاهرة، لتنقلب حياتهما.

أبطال فيلم بيت الروبي

فيلم الروبي بطولة كريم عبدالعزيز، وكريم محمود عبدالعزيز، ونور اللبنانية، وتارا عماد، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد محمود، ومحمد أنور، ومصطفى أبو سريع، وحاتم صلاح، تأليف محمد الدباح وريم القماش، إخراج بيتر ميمي.