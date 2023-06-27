تشكيل غرفة عمليات استعدادا لعيد الأضحى في كفر الشيخ

أنهت محافظة كفر الشيخ كافة استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك 2023، والذي يوافق غداً الأربعاء الموافق 28 يونيو ويستمر الاحتفال أربعة أيام، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة

وجرى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة برئاسة اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، وغرف عمليات فرعية بجميع مديريات الخدمات والمدن، لمواجهة الأزمات والطوارئ، والتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، فور وقوع أي أحداث للتنسيق مع مركز إدارة الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء.

رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات

كما جري رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات، وتواجد الأطقم الطبية، وتوفير كافة المستلزمات، طوال فترة الإجازات بالمستشفيات، إضافة لتواجد مجموعات عمل فنية وإدارية على مستوى عالٍ من الكفاءة، على مدار اليوم مياه الشرب والصرف الصحي والإنارة والوحدات الصحية، وأماكن التجمعات في مواقعهم خلال أيام العيد، وقيامهم بتفقد أعمال المرافق؛ للتأكد من سلامتها وتوصيل خدماتها كاملة للمواطنين وإصلاح أية أعطال قد تطرأ خلال تلك الفترة.

تجهيز ساحات صلاة العيد

وجهزّت مديرية أوقاف كفر الشيخ ساحات صلاة العيد بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، بجانب تطهير وتعقيم المساجد التي ستُقام بها صلاة عيد الأضحى المبارك، وذلك بإشراف الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة.

استعداد مصيف بلطيم لاستقبال المصطافين

كما جري تجهيز الحدائق والمتنزهات لاستقبال المواطنين، بما يُناسب كثافة الإقبال عليها، فضلاً عن استعداد مصيف بلطيم، لاستقبال أهالي المحافظة والزائرين من كافة المحافظات المصرية.

توفير جميع السلع الاستهلاكية الأساسية بجميع المنافذ والمجمعات الاستهلاكية

وجري أيضاً توفير جميع السلع الاستهلاكية الأساسية بجميع المنافذ والمجمعات الاستهلاكية، والمحال التجارية والسوبر ماركات، وسيتم طرح كميات من اللحوم بالمنافذ، ودلتا ماركت، بالإضافة لمنافذ أمان التابعة لمديرية الأمن، مع تكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية؛ للتأكد من صلاحية السلع المعروضة، والإشراف الكامل على المجازر، وتوفير الأطقم اللازمة لتشغيلها.

تجهيز 16 مجزراً بمراكز ومدن وقرى المحافظة

كما جري تجهيز 16 مجزراً بمراكز ومدن وقرى المحافظة لذبح أضاحي المواطنين مجاناً، وتم التشديد بمتابعة أي تعديات على الأراضي الزراعية خلال إجازة العيد، للتأكد من عدم وجود أي تعديات على الأراضي الزراعية أو المباني مع التصدي بمنتهى الحزم لأي تعديات، وضرورة تنفيذ الإزالات الفورية لحالات التعدي المرصودة، وعدم التهاون مع المعتدين.