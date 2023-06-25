وكيل «تعليم كفر الشيخ» يناقش خطة عمل مشروع التعليم المجتمعي بالمدارس

شهدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، مساء اليوم الأحد، عقد اجتماع لعرض ومناقشة خطة عمل مشروع التعليم المجتمعي بالمدارس بمحافظة كفر الشيخ واستعراض أوجه التعاون المشترك مع مديرية التربية والتعليم والمحافظة، بحضور اللجنة الاستشارية.

جاء ذلك برئاسة محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، ومصطفى مرعي، مدير عام التعليم العام، ومحمد الحيطاوي، مدير إدارة التعليم المجتمعي بالمديرية، ووجيهة عياد، مدير إدارة المشاركة المجتمعية بالمديرية، والدكتور أمين إبراهيم، مدير إدارة التخطيط بالمديري، ووفاء أبو العطا، موجه عام اللغة الإنجليزية بالمديرية، ومحمد عبد البديع، وكيل إدارة التعليم المجتمعي بالمديرية، وحضور ممثلا عن مؤسسة مصر الخير، والدكتور محمود صديق، مسئول أول التعليم بكفر الشيخ بمؤسسة مصر الخير، وأحمد سعفان، مدير مشروع دعم التعليم المجتمعي بكفر الشيخ، وذلك لعرض ومناقشة خطة عمل مشروع التعليم المجتمعي بالمدارس بمحافظة كفر الشيخ واستعراض أوجه التعاون المشترك مع مديرية التربية والتعليم والمحافظة.

تحقيق مؤشرات خطة التنمية المستدامة 2030

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة التربية والتعليم الرامية لزيادة معدلات الاستيعاب، لكافة الأطفال في سن الإلزام فى شتى ربوع القطر المصري، وسعياً لتحقيق مؤشرات خطة التنمية المستدامة 2030، وإيماءً إلى بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة التربية والتعليم ومؤسسة مصر الخير بتاريخ 18 مايو 2019 الذي يؤكد علي العمل علي تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الوزارة والمؤسسة في دعم وتطوير التعليم المجتمعي من خلال برنامج التعليم المجتمعي الممول من مؤسسة مصر الخير والمنفذ بجمعية الرعاية الاجتماعية بمحافظة كفر الشيخ.

مناقشة موقف قبول الطلاب بالصف الأول بالمدارس

وفي بداية الاجتماع، رحّب محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بأعضاء الاجتماع، وأثنى على الدور المجتمعي الذي تُقدمه مؤسسة مصر الخير، والتعاون الدائم والمستمر، واستعرض رئيس اللجنة جدول الأعمال، وعرض موقف مدارس التخارج، وموقف المدارس الحالية والمستمرة في الدعم من مؤسسة مصر الخير، والمدارس التي تحتاج إلى توسعات نظراً للاحتياج بمدارس المشروع، وموقف مُعلمات اللغة الإنجليزية بمدارس المشروع، وتفعيل نشاط الحساب الذهني بمدارس المشروع، ومناقشة موقف قبول الطلاب بالصف الأول بالمدارس ذات الكثافة المرتفعة، وخطة النشاط الصيفي بمدارس المشروع.

وطرح الحضور كافة الآراء والمقترحات، ومناقشة بنود الاجتماع، وتم اتخاذ عدد من القرارات، وجرى عرض مدارس التخارج بالمحافظة وعرض معايير التخارج من المدارس وعددهم 12 مدرسة.