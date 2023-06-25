محافظ كفر الشيخ يوقف موكبه ويضبط 6 حالات بناء على الأراضي الزراعية

أوقف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، موكبه أثناء توجهه لعدد من الجولات لمدينة بيلا، لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات الخدمية، ولاحظ وجود عدد من حالات التعديات والبناء المخالف بالأراضي الزراعية بقريتي الشمارقة وإسحاقة، التابعتين لمركز كفر الشيخ.

ضبط 6 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية

وقرّر المحافظ، اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والمتعدين على الأراضي الزراعية، وإزالة حالات التعدي، إضافة لمصادرة مواد البناء، والتحفظ على الخلطات المستخدمة في البناء المخالف، حيث تم ضبط 6 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية، منهم حالتين بعزبة الكوم وبعزبة الشرقي التابعين للوحدة القروية باسحاقه، و4 حالات تابعة لقرية الشمارقة، منهم 3 حالات بعزبة وليم، وحالة بعزبة الشعراوي.

محافظ كفر الشيخ: لا تهاون في أي حالة تعدٍ على الأراضي

ووجّه محافظ كفر الشيخ، رسالة مشددة تجاه كل من يُريد التعدي على الأراضي الزراعية، بأنه لا تهاون في هذا الصدد ويتم تكثيف الحملات خلال إجازة عيد الأضحى أو في أي وقت، محذراً من ارتكاب جريمة التعدي على الأراضي الزراعية.

المتابعة المستمرة طوال الـ24 ساعة

وكلّف المحافظ، رؤساء المراكز والمدن والمراكز والوحدات المحلية، ووكيل وزارة الزراعة، والإصلاح الزراعي، ورؤساء الجمعيات، بالمتابعة المستمرة طوال الـ24 ساعة من خلال نبطشيات، لضمان عدم التعدي على الأراضي الزراعية، ويحمل كل المسئولين في حالة وجود تعدٍ، دون اتخاذهم كافة الإجراءات القانونية في المهد، بمنع وإزالة التعديات.