«التعليم» تعلن تفاصيل اختبارات القبول بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

أعلنت وحدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل اختبارات القبول للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية والراغبين في الالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي 2023- 2024، مؤكده أنه من شروط الالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، هو اجتياز اختبار الاستعداد والقدرات.

تفاصيل اختبارات مدارس التكنولوجيا التطبيقية

وأوضحت وحدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، تفاصيل ونظام اختبارات الاستعداد والقدرات للقبول بالعام الدراسي المقبل 2023/2024:

- يتألف الاختبار من مجموعات أسئلة متنوعة لقياس مدى استعدادات وقدرات الطالب للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية ويتراوح عدد مفردات الاختبار من 50 إلى 60 سؤال.

– زمن الاختبار 60 دقيقة.

- مجموعات أسئلة الاختبار تشمل قدرات الطالب في «اللغة العربية – English Language – رياضيات – علوم – حاسب آلي – قدرات عقلية واستعداد مهني» - هناك إصدارين من الاختبار أحدهم باللغة العربية والأخر اللغة الإنجليزية.

- يحق للطالب اختيار الإصدار الذي يتوافق مع خلفيته الدراسية.

- المصدر الرئيسي لمجموعات أسئلة الاختبار هي المقررات الدراسية للمرحلة الإعدادية «عدا مجموعة أسئلة القدرات العقلية والاستعداد المهني» ولقد تم وضع أسئلة الاختبار بمعرفة خبراء ومتخصصين في المجالات المذكورة.

- يسمح باستخدام الورقة والقلم في المسائل الرياضية ولست بحاجة لاستخدام الالة الحاسبة.

- البيانات المطلوبة «اسم الطالب كاملاً – الرقم القومي – كود الطالب من مسئول الحكومة الالكترونية بالمدرسة الإعدادية – المدرسة المتقدم لها الطالب».

- على الطالب الالتزام بتعليمات أداء الاختبار «مرفق صورة توضيحية لها».

- يعتبر الطالب اجتاز الاختبار عند حصوله على 60% فأكثر.

اختبار تجريبي للطلاب

وأضافت، أنه تم أتاحه اختبار تجريبي للتدرب الطلاب على أسئلة الاختبار وكيفية التعامل مع إجراءات الاختبار على هذا الرابط، مشيرة إلى أن الاختبار لا يدعم العمل على الموبايل ويفضل استخدام الكمبيوتر، أو جعل متصفح الموبايل يعمل بخاصية (موقع سطح المكتب لظهور الصور بشكل صحيح).