مراجعة ليلة الامتحان لمادة الفيزياء للثانوية العامة 2023.. 70% أسئلة متوسطة (فيديو)

أتاحت وزارة الشباب والرياضة، مراجعة ليلة الامتحان فيزياء ثانوية عامة 2023، والذي يعقد يوم الأحد 2 يوليو 2023 في لجان امتحانية مؤمنة ومراقبة بالكاميرات وفقاً للجداول المعتمدة رسمياً من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

مراجعة ليلة الامتحان فيزياء ثانوية عامة 2023

وتتضمن مراجعة ليلة الامتحان فيزياء ثانوية عامة 2023، التي قدمتها وزارة الشباب والرياضية، عبارة عن فيديو شامل لجميع أجزاء المقرر الدراسي لمادة الفيزياء وأبرز النقاط التي وردت في المنهج، مؤكدة على الطلاب بضرورة الاستفادة منها.

مواصفات امتحان فيزياء ثانوية عامة 2023

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، مواصفات أسئلة امتحان الفيزياء للصف الثالث الثانوي 2023 وهي كالتالي:

- عدد أسئلة امتحان مادة الفيزياء ثانوية العامة 2023.

- عدد الأسئلة المقالية مادة الفيزياء ثانوية العامة 2023: سؤالان.

- إجمالي عدد الأسئلة الموضوعية بمادة الفيزياء ثانوية العامة 2023: 44 سؤالًا.

- عدد الأسئلة الموضوعية بمادة الفيزياء ثانوية العامة 2023 بدرجة واحدة: 32 سؤالًا.

- عدد الأسئلة الموضوعية بمادة الفيزياء ثانوية العامة 2023 بدرجتين: 22 سؤالًا.

- زمن امتحان الفيزياء ثانوية العامة 2023: 3 ساعات.

- الدرجة الكلية مادة الفيزياء ثانوية العامة 2023: 60 درجة.

- الدرجة الكلية الأسئلة الموضوعية مادة الفيزياء ثانوية العامة 2023: 56 درجة.

- الدرجة الكلية الأسئلة المقالية مادة الفيزياء ثانوية العامة 2023: 4 درجات.

استئناف امتحانات الثانوية العامة 2023

وأكّدت وزارة التربية والتعليم، علي استئناف امتحانات الثانوية العامة 2023، يوم الأحد 2 يوليو بعد إجازة العيد طبقًا للجدول المعتمد، حيث يؤدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية (الدور الأول) يوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023 الامتحان في مادة الفيزياء لشعبتي (العلوم والرياضيات)، ومادة التاريخ للشعبة (الأدبية).

كما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (STEM) مقاييس المفاهيم (الفيزياء)، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان الفلسفة فترة أولى، وامتحان المنطق فترة ثانية.