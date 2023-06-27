أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تخصيص 202 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك على مستوى المحافظة، بواقع 17 ساحة بمركز العدوة، و33 في بني مزار، ومطاي 10 ساحات، وسمالوط 13 ساحة، ومغاغة 17 ساحة، والمنيا 47 ساحة، وأبوقرقاص 36 ساحة، وملوي 19 ساحة، وديرمواس 10 ساحات.

تكثيف حملات النظافة

وشدد محافظ المنيا على القيام بتكثيف حملات النظافة وتعقيم المساجد على مستوى المحافظة استعدادا لاستقبال جموع المصلين.

تجهيز المساجد لصلاة العيد

من جانبه، أكد الدكتور حسانين عبد الحكم، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، جاهزية المديرية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، لافتا إلى أن موعد أداء صلاة العيد بالمحافظة سيكون في تمام الساعة 6:28 صباحًا، وأنه تم التنسيق مع الجهات المعنية لاختيار الأئمة، وتعيين إمام أساسي لكل ساحة وآخر احتياطي من أفضل الأئمة والخطباء لإلقاء خطبة العيد.