أيام قليلة ويحل عيد الأضحى المبارك، وتستعد مديرية الأوقاف في محافظة الدقهلية، بتجهيز أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى 2023 بالدقهلية، حيث يحرص المواطنون على تأدية صلاة العيد داخل المساجد والساحات بالمحافظة.

أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى 2023 بالدقهلية

وأكد مصدر مسؤول داخل مديرية الأوقاف بالدقهلية لـ«الوطن»، أنّه جرى تجهيز أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى 2023 بالدقهلية وعددها 500 ساحة، إضافة إلى تجهيز 10 آلاف مسجد على مستوى محافظة الدقهلية.

ومن أبرز الساحات التي تم تجهيزها استعدادا لتأدية صلاة عيد الأضحى المبارك «ستاد المنصورة الرياضي، ونادي المنصور أو نادي الشعب في شارع بورسعيد، ونادي جزيرة الورد الرياضي بالمنصورة، ومجمع الفردوس بمنطقة المجزر، ومستشفى الأطفال الجامعي بجامعة المنصورة، وشارع السلك بمدينة شربين، وأرض الملعب في دنجواي بشربين، ومركز الشباب بكفر الشناوي، ومركز الشباب بقرية الأحمدية، وأرض محمد عبد العاطي بقرية محلة انجاق بشربين، وامام مسجد أبو الفتوح بقرية الضهرية بمدينة شربين، ومركز شباب الألف بمدينة شربين، ومركز شباب رأس الخليج بمدينة شربين، ومركز شباب الحطبة بمدينة شربين».

وأضاف المصدر المسؤول في المديرية، أنّه جرى تجهيز الساحات الشعبية بمدينة بلقاس، الساحة الشعبية بمدينة دكرنس، الساحة الشعبية بمدينة ميت غمر، الساحة الشعبية بمدينة أجا، الساحة الشعبية بمدينة طلخا، والساحة الشعبية بمدينة السنبلاوين، الساحة الشعبية بمدينة المنزلة، والساحة الشعبية بمدينة المطرية، ومسجد النصر الذي يعد من أهم المساجد بمدينة المنصورة ومسجد الصديق بنادي الشرطة بالمنصورة، ومسجد الزهراء بحي الجامعة، مسجد القعقاع بن عمرو المنزلة، ومسجد الإيمان في شارع قناة السويس بالمنصورة، ومسجد الشيخ حسانين، ومسجد الفاروق بجوار ستاد المنصورة الرياضي، ومسجد السلام بالمنصورة، ومسجد حاتم بمنية النصر، ومسجد جاد الله تمي الأمديد.

تجهيز المساجد وتعقيمها بالدقهلية

وأكد صفوت النظير، وكيل وزارة الأوقاف لـ«الوطن»، أنّه جرى تجهيز المساجد على أعلى مستوى وتنظيفه وتعقيمه وتطهيره بشكل مستمر، إضافة إلى تغيير الفرش وتجديد المساجد استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك في محافظة الدقهلية.