عمرو الفقي ينشر برومو «لوغاريتم» عبر صفحته على فيسبوك

نشر عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فيديو برومو لبرنامج «لوغاريتم» تقديم الإعلامي أحمد فايق، وذلك تحت عنوان «لوغاريتم».

فيديو «لوغاريتم»

يعرض الفيديو لقطات متنوعة من داخل دولة كورويا، تقديم الإعلامي أحمد فايق، ليكشف مدى التقدم والتطورات الكبيرة هناك فضلا عن تقديم نماذج مصرية ناجحة وعلماء وشخصيات فارقة.

وكان الإعلامي أحمد فايق، قد كشف تفاصيل تقديمه برنامج «لوغاريتم»، قائلا: إنَّ البرنامج يعد وجها جديدا من وجوه مصر تستطيع، وتسمية البرنامج بهذا الاسم، يرجع إلى كونه «شفرة»، وسيكتشف من خلال البرنامج محبي كوريا، الشفرة الكورية من خلال «لوغاريتم».. ويعرض على شاشة «dmc» بعد العيد>