موعد تكبيرات عيد الأضحى 2023.. بدايتها ونهايتها وأماكن ساحات الصلاة

أيام مباركة لها فضل كبير عند الله مقارنة بباقي أيام العام، يعيش في رحابها المسلمون حول العالم، وسط أجواء العبادة والذكر ويأملون في الرضا والقبول من الله، وفي أيام الحج وخاصة أيام عيد الأضحى بدءً من وقفة عرفة وحتى ثالث أيام التشريق، يواظب المسلمون على التكبير والتهليل لكونه من أفضل الذكر بالنسبة للحجاج وغيرهم.

موعد تكبيرات عيد الأضحى 2023

وفيما يتعلق بموعد تكبيرات عيد الأضحى 2023، حددتها وزارة الأوقاف، بأنها تبدأ من فجر يوم عرفة 9 ذو الحجة 1444، وتنتهي عصر يوم آخر أيام التشريق 13 ذو الحجة 2023، وأوضحت «الأوقاف»، أن الحكم الشرعي للتكبير في العيد بأنه سنة.

أما عن أوقات التكبير خلال عيد الأضحى 2023، فإنها تكون عقب الصلوات المفروضة، وبصفة عامة يستحب الإكثار من التكبير في هذه الأيام بصفة عامة.

صيغة تكبيرات عيد الأضحى 2023

وأوضحت وزارة الأوقاف أن صيغة تكبيرات عيد الأضحى 2023، تكون على النحو التالي:

- الله أكبر.. الله أكبر.. الله أكبر.. لا إله إلا الله.. الله أكبر.. الله أكبر.. ولله الحمد.

- الله أكبر.. الله أكبر.. الله أكبر.. لا إله إلا الله.. الله أكبر.. الله أكبر.. ولله الحمد.. الله أكبر كبيرًا.. والحمد لله كثيرًا.. وسبحان الله بكرة وأصيلا.. لا إله إلا الله وحده.. صدق وعده.. ونصر عبده.. وأعز جنده.. وهزم الأحزاب وحده.. لا إله إلا الله.. ولا نعبد إلا إيَّاهُ.. مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون.. اللهم صل على سيدنا محمد.. وعلى آل سيدنا محمد.. وعلى أصحاب سيدنا محمد.. وعلى أنصار سيدنا محمد.. وعلى أزواج سيدنا محمد.. وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا.

المساجد والساحات المخصصة لعيد الأضحى 2023

أما عن المساجد والساحات المخصصة لصلاة عيد الأضحى، أوضحت وزارة الأوقاف أنها تقام في جميع المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة، والساحات التي تحددها كل مديرية في ضوء الضوابط على غرار ما جرى في عيد الفطر المبارك.

أماكن صلاة عيد الأضحى 2023 للسيدات

واتخذت المديريات الإجراءات اللازمة لتوفير مصليات العيد للسيدات سواء في المساجد التي تقام بها صلاة العيد أم في الساحات المقررة لصلاة العيد، واتخاذ اللازم لتحديد المكان الخاص بالسيدات بما يحول دون تداخل الصفوف بينهن وبين الرجال، والاستعانة بالواعظات المعتمدات بالوزارة للتعاون مع المديريات في تنسيق صلاة عيد الأضحى.