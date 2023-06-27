داعية إسلامي يكشف لـ«قناة الناس» أنواع تكبيرات عيد الأضحى

قال الشيخ أحمد وسام، الداعية الإسلامي، إن التكبير في عيد الأضحى ينقسم إلى نوعين، مستشهدا بقوله تعالى: «وَاذْكُرُواْ اللّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ»، موضحا أن معدودات تسمى التكبير المطلق وتعني صيغة التكبير التي نعرفها.

التكبير المطلق غير مقيد بوقت ولا مكان

وتابع «وسام» خلال استضافته على شاشة قناة الناس، «نكبر من وقت دخول شهر ذي الحجة، وهذا هو التكبير المطلق، وهو ما نسمعه ونردده في الأسواق والمنازل والمساجد، في أي وقت وغير مقيد بوقت ولا مكان».

وأشار الداعية الإسلامي إلى أن التكبير المقيد هو ما نردده عقب الصلاوات الخمسة المفروضة، وحينما نصل إلى السلام والتحية في ختام الصلاة المفروضة نجد الإمام والمصلين يكبرون.