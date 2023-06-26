بدأ حجاج بيت الله الحرام، أول مناسك الحج وهو يوم التروية، حيث يرددون قول النبي صلي الله وعليه وسلم «لبيك اللهم بحجة»، بعد ارتداء ملابس الإحرام، وذلك قبل 24 ساعة من توجه الحجيج الى جبل عرفات غدا لاستكمال مناسك الحج، الذي تعتبر أهم المناسك الدينية لدى المسلمين، لذا يزداد الاهتمام بمتابعة القنوات الدينية الناقلة لشعائر الحج ولمتابعة تكبيرات عيد الأضحى 2023، من جانب المسلمين الذين لم يكتب لهم الحج هذا العام.

تردد قناة الحج السعودية لمتابعة تكبيرات عيد الأضحى 2023

يعتبر تردد قناة الحج السعودية لمتابعة تكبيرات عيد الأضحى 2023، من أكثر القنوات مشاهدة خلال مؤسم الحج لحرصها على نقل جميع الشعائر، وانتقال الحجيج إلى عرفات، وبعد ذلك منى، لاستكمال الشعائر وصولا إلى أيام التشريق، ويمكن متابعتها من خلال تردد 12015 معدل الترميز 27500 رأسي.

ترددات القنوات الدينية الناقلة لشعائر الحج

- تردد قناة القرآن الكريم السعودية: 12015 عمودي.

- تردد قناة الناس: 12054 نايل سات - عمودي - 27500.

- تردد قناة اقرأ: 12034 نايل سات - أفقي - 27500.

- تردد قناة الرسالة: 11296 نايل سات - أفقي - 27500.

- تردد قناة النور للقرآن الكريم: 11411 نايل سات - أفقي - 27500.

- تردد قناة المجد للقرآن الكريم: 12054 نايل سات - أفقي - 27500.

- تردد قناة مصر قرآن كريم: 10853 نايل سات - أفقي - 27500.

- تردد قناة عبدالباسط حمودة: 11179- أفقي - 27500.

- تردد قناة الدعوة: 12687 أو 10727 نايل سات - أفقي- 27500.

- تردد قناة الرحمة: 10873 نايل سات - عمودي - 27500.