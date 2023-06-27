تكبيرات عيد الأضحى 2023 مكتوبة.. تبدأ فجر عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق

أوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، صيغة تكبيرات عيد الأضحى 2023 مكتوبة، وذلك من أجل تعميمها بين جميع المسلمين في هذه الأيام المباركة، حتى يرددوها في أيامها المخصصة لها.

تكبيرات عيد الأضحى 2023 مكتوبة

وقالت دار الإفتاء المصرية، تكبيرات عيد الأضحى لها أكثر من صيغة، ومنا ما يمكن أن يقوله المسلم: «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد».

وأضافت «الإفتاء» عن صيغ تكبيرات عيد الأضحى، أنَّه يمكن القول: «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا».

متى تبدأ تكبيرات عيد الأضحى المبارك

ومن جهته، نشر مجمع البحوث الإسلامية، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، منشورا يوضح فيه الأوقات التي تبدأ وتنتهي فيها تكبيرات عيد الأضحى.

وقال المجمع إنَّ تكبيرات عيد الأضحى تبدأ من فجر يوم عرفة، إلى عصر آخر أيام التشريق، وبذلك يكون موعد التكبيرات قد بدأ فجر اليوم، ويستمر حتى عصر ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.