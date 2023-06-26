تردد قنوات تكبيرات عيد الأضحى 2023.. تابع شعائر الحج لحظة بلحظة

مع اقتراب موعد العيد يزداد الاهتمام بمعرفة تردد قنوات تكبيرات عيد الأضحى 2023، وتشمل جميع القنوات الدينية التي تحرص على نقل تكبيرات العيد من الأراضي المقدسة، أثناء أداء الحجيج صلاة العيد وشعائر الحج المقدسة.

تردد قنوات تكبيرات عيد الأضحي 2023

ويحفل القمر الصناعي المصري نايل سات بعدد كبير من تردد قنوات تكبيرات عيد الأضحى 2023، وهي القنوات الدينية المعروفة بالنسبة لملايين المسلمين فى مصر والعالم العربي، ترصد شعائر الحج منذ صعود الحجيج إلى عرفات، حتى صلاة العيد وأيام التشريق الثلاثة، كما تعرض على مدار اليوم عددا كبيرا من البرامج الدينية المفسرة للقرآن والسنة النبوية، على يد مجموعة كبيرة من علماء القرآن والسنة في مصر والوطن العربي.

وتستعرض «الوطن» تردد قنوات تكبيرات عيد الأضحى 2023، للراغبين في متابعتها، كما يلي.

- القرآن الكريم السعودية: 12015 عمودي.

- الناس: 12054 نايل سات - عمودي - 27500.

- اقرأ: 12034 نايل سات - أفقي - 27500.

- الرسالة: 11296 نايل سات - أفقي - 27500.

-النور للقرآن الكريم: 11411 نايل سات - أفقي - 27500.

- المجد للقرآن الكريم: 12054 نايل سات - أفقي - 27500.

- مصر قرآن كريم: 10853 نايل سات - أفقي - 27500.

- عبدالباسط حمودة: 11179- أفقي - 27500.

- الدعوة: 12687 أو 10727 نايل سات - أفقي- 27500.

- الرحمة: 10873 نايل سات - عمودي - 27500.

- الحج السعودية: 12015 معدل الترميز 27500 رأسي.