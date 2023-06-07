انخفاض أسعار الذهب بالأسواق العالمية.. ترقب قرار الفيدرالي الأمريكي

تراجعت أسعار الذهب في الأسواق العالمية، اليوم الأربعاء، حيث يتم تداول المعدن الأصفر في نطاق منخفض، بالتزامن مع ارتفاع مؤشر الدولار، في ظل ترقب الأسواق لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن سعر الفائدة.

وتلقت أسواق الذهب خبرًا سلبيًا بسبب تقلص الصادرات من أكبر مستهلكي السبائك في الصين بشكل أسرع بكثير مما كان متوقعًا في مايو، بجانب انخفاض الواردات أيضًا، وجاء ذلك نتيجة تحول الدولار للون الأخضر بعد ان كان منخفض، وهو ما دفع الذهب للانخفاض.

تراجع العقود الأجلة 0.3%

وتراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.3% إلى 1975 دولار للأوقية، بينما انخفضت العقود الفورية بنسبة 0.2% إلى 1959 دولار للأوقية، وعلى الجانب الآخر، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.13% إلى 104.210 نقطة.

وارتفعت أسعار الذهب في ختام تعاملات، أمس الثلاثاء، للجلسة الثانية على التوالي، رغم ارتفاع الدولار وعائدات سندات الخزانة، ولكنها انخفضت اليوم بسبب تخوفات قرارات الفيدرالي الأمريكي.

تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية

ويأتي ارتفاع المعدن النفيس في ظل تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال منتصف التعاملات الثلاثاء، وبالتزامن مع ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية.

وتأتي التوقعات بارتفاع أسعار الذهب عالميا بشكل أكبر من ذلك في ظل تزايد الضغط عليه، خاصة مع قرارات الفيدرالي المتوقعه برفع أسعار الفائدة.