رضا البحراوي ضيف «صاحبة السعادة» الليلة

يستضيف برنامج «صاحبة السعادة» الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس على قناة «DMC»، المطرب رضا البحراوي، وذلك في حلقة مساء اليوم الثلاثاء، وقفة عيد الأضحى المبارك، في تمام الساعة 11 مساءً.

أفضل أغنيات رضا البحراوي في صاحبة السعادة

يقدم رضا البحراوي خلال الحلقة مجموعة من أغانيه المميزة، كما يتحدث عن تفاصيل خاصة بـ حياته الشخصية وحياته الفنية وأبرز التحديات التي واجهها في مشواره الفني.

رضا البحراوي يتحدث عن أحدث أغنياته

يتطرق «البحراوي» خلال حواره إلى أحدث أغانيه التي قدمها خلال الفترة الماضية وردود الأفعال عليها، كما يتحدث عن تفاعل الجمهور مع ما يقدمه، بالإضافة إلى العديد من المحاور الأخرى التي تتناولها الحلقة.

موعد عرض برنامج «صاحبة السعادة»

«صاحبة السعادة» يُذاع الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع في تمام الساعة 11 مساءً.