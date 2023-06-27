الطالبة المصرية الأولى على الثانوية العامة في الكويت: «فرحت أهلي وبلدي»

شعور بالسعادة والفخر، يسيطر عليك عندما تقرأ خبراً باكتساح 44 طالباً وطالبة مصرية لقائمة أوائل الثانوية العامة في الكويت، ليرفع الطلاب اسم بلدهم في الغربة، وتصدرت الطالبة آلاء عصام حسن عبد العزيز قائمة أوائل الثانوية العامة الكويتية بمجموع 100%.

مباركات المصريين في الكويت والأهل لتفوقها

مباركات عديدة تلقاها المهندس عصام حسن عبد العزيز والد آلاء من المصريين المقيمين بدولة الكويت الذين بحثوا عن رقم هاتفه لتقديم التهنئة له بتفوق ابنته وتشريفها لبلدها مصر كونها الأولى في الثانوية العامة للشعبة العلمية بدولة الكويت.

خطة آلاء في المذاكرة

أهداف محددة سعت إليها «آلاء»، قبل الامتحانات فكانت تعتمد على نظرية الكيف في المذاكرة دون الاكتراث بعدد الساعات: «كنت بحدد لنفسي مهام في المذاكرة ومش بحط عدد ساعات فبجبر نفسي إني أخلصها».

تحب العلم والفضول نحو الاكتشاف منذ صغرها

ويشير والد آلاء إلى أنها شخصية مميزة منذ أن كانت صغيرة ودائماً ما تلفت الأنظار بذكائها وحبها للاكتشاف والعلم ومهتمة جداً بالحاصلين على جوائز نوبل: «كنا بنقرأ أنا وهي كتب علمية بحتة عن الكيمياء الحيوية والچينات وميكانيكا الكم وكمان والدتها مدرسة كيمياء بالثانوية العامة فكانت تساعدها في المادة»، بحسب تعبيره٠

الكل مجتمع في انتظار النتيجة

دقات القلب كانت تخفق بسرعة كبيرة بعدما علمت أسرة آلاء بظهور النتيجة وإعلان أسماء الأوائل بدولة الكويت ليجتمع الكل خلف الشاشات ويزيد توترهم وقلقهم بعدما بدأ المذيع ترتيب الأسماء من الأخير إلى الأول: «كنا مرعوبين بس كنا واثقين فيها لإنها كانت الأولى على مدار العامين السابقين في مرحلة الثانوية والجميل إن كان فيه سرعة كبيرة في التصحيح بعد آخر امتحان يوم الأربعاء لتظهر النتيجة يوم السبت»، وفقا لوالد آلاء.

تحلم بالدراسة في كلية الطب قسم المخ والأعصاب بمصر

وقع اختيارها على كلية الطب التي حلمت بها منذ أن كانت صغيرة كما ترغب في التخصص بقسم المخ والأعصاب: «أنا من زمان كنت بقرأ مع والدي عن المخ والكتب العلمية وجسد الإنسان والأعصاب وكان نفسي أدخل طب عشان كدة وهرجع بلدي مصر علشان أدرس هناك بكلية الطب إن شاء الله على الرغم إني بعد سنة من ولادتي طول عمري في الكويت»، بحسب آلاء.