ياسمين صبرى: «البعبع» تجربة سينمائية مختلفة و«كرارة» ممثل مجتهد

كشفت الفنانة ياسمين صبري عن الأسباب التي دفعتها للمشاركة في فيلم البعبع، والذي يجمع بالفنان أمير كرارة، واصفة العمل بأنه توليفة درامية كوميديا مميزة، دخلت المنافسة ضمن الأعمال المعروض في السينمات خلال عيد الأضحى.

وقالت الفنانة ياسمين صبري فى تصريحات خاصة لـ الوطن إن فيلم البعبع عمل مختلف تماما عما قدمته من قبل، مؤكدة أن القصة التى يدور حولها العمل هى أكثر ما جذبها لتقديمه، لافتة إلى أن الأحداث تدور حول شخصية سلمى، وهى فتاة تتميز بالطيبة الشديدة، وتحلم بالنجاح فى عملها، ولكن خلال رحلتها تتقابل مع سلطان البعبع الذي يجسد شخصيته الفنان أمير كرارة، ومن هنا يبدأ التطور فى الأحداث، وتنقلب حياتها رأسا على عقب، مضيفة «سلمى اتبهدلت جدا مع سلطان، والجزء الكوميديا فى شخصيتها بيجي من المواقف اللى بتتعرضلها لما بتقابله».

ياسمين صبري عن تعاونها مع «كرارة»: «أمير لطيف وجميل»

وتابعت صبرى حديثها عن التعاون مع الفنان أمير كرارة قائلة إنها سعيدة للغاية بهذا التعاون المميز، لأن كرارة هو فنان يحب عمله ويقدره، ويسعي لتقديم أفضل ما لديه، كما أنه يتميز بخفة ظل كبيرة خلال التصوير، بدت واضحة فى شخصية سلطان التى يقدمها «أمير إنسان لطيف وجميل وبيجتهد بشكل كبير فى شغله، وبيتعب وبيبقي عاوز يعمل أفضل حاجة عنده، وربنا يوفقه فى كل حاجة بيعملها».

يذكر أن فيلم البعبع يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم أمير كرارة وياسمين صبري ومحمد أنور ومحمد عبد الرحمن توتا.. وعدد أخر من الفنانين، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي.