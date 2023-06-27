تعرف على تردد القنوات الناقلة لشعائر وقفة عرفات

تستعد عدد كبير من القنوات الدينية عبر القمر الصناعي المصري نايل سات، لنقل شعائر موسم الحج الأعظم وشعار وقفة عرفات، حيث تحل وقفة عرفات غداً الموافق 27 يونيو المقبل.

تحظى القنوات الدينية في الوطن العربي بشعبية كبيرة بين الجماهير، وخاصة بين المستمعين لتلاوة القرآن الكريم وتفسير الأحاديث النبوية، وتزداد شعبية تلك القنوات خلال فترة عيد الأضحى ووقفة عرفات، حيث تقوم بنقل الشعائر الدينية المتعلقة بالحج، مثل صعود الحجاج إلى جبل عرفات وخطبة الحج، بث مباشر، وتهتم بتلبية احتياجات المستمعين والمشاهدين خلال تلك الفترة الدينية المميزة.

تردد القنوات الدينية الناقلة لشعائر الحج 2023

- قناة الناس: على تردد 12054 نايل سات - عمودي - معدل ترميز 27500.

– قناة اقرأ: على تردد 12034 نايل سات - أفقي - معدل ترميز 27500.

– قناة النور للقرآن الكريم: على تردد 11411 نايل سات - أفقي - معدل ترميز 27500.

– قناة الحج السعودية: على تردد 12015- أفقي - معدل ترميز 27500.

– قناة المجد للقرآن الكريم: على تردد 12054 نايل سات - أفقي- معدل ترميز 27500.

– قناة مصر قرآن كريم: على تردد 10853 نايل سات - أفقي - معدل ترميز 27500.

– قناة الدعوة: على تردد 12687 أو 10727 نايل سات - أفقي - معدل ترميز 275000

– قناة الرحمة: على تردد 10873 نايل سات - عمودي - معدل ترميز 27500.

- تردد قناة زاد 2023 على نايل سات 11277 - عمودي - معدل ترميز 27500.

- قناة عبدالباسط حمودة: 11179- أفقي - معدل ترميز 27500.