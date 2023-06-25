حالة الطقس ودرجات الحرارة يوم وقفة عرفات.. العظمى بجنوب الصعيد 42 مئوية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة يوم الثلاثاء المقبل الموافق وقفة عرفات، وذلك وفقًا لما كشفت عنه الصور الأخيرة الصادرة عن الأقمار الصناعية.

حالة الطقس يوم وقفة عرفات

وأكدت الأرصاد الجوية في بيان، وجود ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بدءًا من الثلاثاء المقبل وقفة عرفات، بقييم تتراوح بين 2-3 درجات على جميع أنحاء الجمهورية، حيث يسود طقس حار على القاهرة وشمال وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية، في حين يسود طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد ووسط وجنوب سيناء، وذلك خلال ساعات النهار، ومع بداية ساعات المساء يسود طقس لطيف ومعتدل على جميع أنحاء الجمهورية.

وأشارت الأرصاد الجوية أن الطقس سيكون غائمًا جزئيًا على جميع أنحاء البلاد، مع وجود نشاط للرياح الشمالية الغربية على جميع المدن والمحافظات، ولكنها لن تكون مثيرة للرمال والأتربة.

درجات الحرارة يوم وقفة عرفات

وعن درجات الحرارة المتوقعة يوم الثلاثاء 27-6-2023، الموافق وقفة عرفات، فقد جاءت كالتالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 30 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 39 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 28.