5 توجيهات من السعودية للحجاج في وقفة عرفات

هناك بعض الإرشادات التي يجب على الحجاج اتباعها والالتزام بها قبل الوقوف على جبل عرفات، الذي سيوافق اليوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023.

توجيهات من السعودية للحجاج في وقفة عرفات

1- الالتزام بارتداء الكمامات، خاصة للذين يعانون من أمراض مزمنة، تجنب أماكن الازدحام وعدم تناول أطعمة من الباعة الجوالين حيث إنه ربما يؤدي إلى إصابة بالتهاب الأمعاء.

2- البقاء داخل الخيمة المخصصة في عرفات لتجنب ضربات الشمس، وعدم المشي تحت أشعة الشمس وخاصة في الفترة بين الساعة 11 ظهرًا والرابعة عصرا.

3- إبقاء الجسم نشطاً وذلك عن طريق شرب كميات من الماء والعصائر الكافية وفي وجه الخصوص التي تحتوي علي فيتامين «C» والتي يتوفر في العصائر الليمون والبرتقال والفليفلة الخضراء والكيوي.

توفر مكملات غذائية مع الحجاج الذين يعانون من أمراض مزمنة

4- توفر مكملات غذائية مع الحجاج الذين يعانون أمراضًا مزمنة مثل أمراض السكري والضغط من أجل رفع مناعة الجسم.

5- توفير المضادات الحيوية والمسكنات للحجاج الذين يعانون من أمراض تتعلق بالجهاز التنفسي العلوي أو السفلي، والذين يعانون من آلام المفاصل وأمراض الضغط والسكري ومشاكل الجلد، خاصةً في ظل الازدحام الكبير خلال موسم الحج.