القبض على 9 متهمين بحيازة «حشيش وهيدرو وبانجو» في دمياط

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – فارسكور – كفر سعد – كفر البطيخ) وأقسام شرطة (دمياط الجديدة – رأس البر - السرو) .. أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:ضبط عدد (9) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. بإجمالى مضبوطات (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9,250 كيلو جرام - كمية من مخدر البانجو وزنت 12 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيدرو وزنت 16 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين – بندقية خرطوش – فرد محلى ، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (عدد 9 متهمين " لعدد 6 منهم معلومات جنائية").تم إتخاذ الإجراءات القانونية .